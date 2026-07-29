Gude Panchgani Plateau : दाट धुकं, मनमोहक वारा अन् गरमागरम भजी! सह्याद्रीच्या कुशीतलं 'मिनी महाबळेश्वर' सजलं; शिराळ्यातील गुढेपाचगणी पठारावर पर्यटकांची गर्दी

वारणावती : पावसाळा सुरू झाल्यानंतर हिरवाईची झालर पांघरलेल्या शिराळा तालुक्यातील प्रसिद्ध गुढेपाचगणी पठारावर पर्यटकांची गर्दी वाढली आहे. ‘मिनी महाबळेश्वर’ म्हणून ओळख (Gude Panchgani Plateau) असलेल्या निसर्गरम्य पर्यटनस्थळी सुटीदिवशी जिल्ह्यासह राज्यातील विविध भागांतून पर्यटक भेट देत आहेत. .सह्याद्रीच्या कुशीत वसलेले गुढेपाचगणी पठार सध्या हिरव्यागार गवताळ प्रदेशाने, दाट धुक्याने, मनमोहक वाऱ्याने आणि नयनरम्य दऱ्या-खोऱ्यांनी सजले आहे. सतत बदलणारे वातावरण, ढगांचा लपंडाव आणि रमणीय निसर्ग अनुभवण्यासाठी पर्यटक गर्दी करत आहेत..अनेक पर्यटक निसर्गाचा आनंद घेत छायाचित्रण, व्हिडिओग्राफीचा मोह आवरू शकत नाहीत. पठारावर विविध ठिकाणी पर्यटक कुटुंबासह पिकनिकचा आनंद घेत आहेत. स्थानिक व्यावसायिकांकडील चहा, भजी, मका कणीस आणि इतर खाद्यपदार्थांनाही मागणी आहे. त्यामुळे स्थानिक व्यवसायालाही चालना मिळत आहे..Sahyadri Tiger Reserve : 'सह्याद्री'च्या जंगलात वाघांचं नवं राज्य! 'बाजी-हिरकणी'सह 3 जोड्या एकत्र; लवकरच मिळणार 'गोड बातमी', पाहा चांदोलीतील लेटेस्ट अपडेट.पर्यटकांची वाढती संख्या लक्षात घेता वाहनचालकांनी वाहतुकीचे नियम पाळावेत, तसेच परिसरात प्लास्टिक किंवा कचरा टाकू नये, असे आवाहन स्थानिक ग्रामस्थ, प्रशासनाच्या वतीने करण्यात आले आहे. गुढेपाचगणी पठाराचे नैसर्गिक सौंदर्य अबाधित ठेवण्यासाठी पर्यटकांनी स्वच्छतेची जबाबदारी पार पाडावी, अशी अपेक्षाही व्यक्त होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.