Shirala Mini Konkan Monsoon Tourism : लोणावळा-महाबळेश्वर विसरा! शिराळ्याचं 'मिनी कोकण' धुक्यात न्हालं; विकेंडला पर्यटकांची तुफान गर्दी, कास पठारसारखं खुललं सौंदर्य

पुनवत (सांगली) : पावसाच्या दमदार हजेरीनंतर शिराळा तालुक्यातील पश्चिम भागातील ''मिनी कोकण'' हिरवाईने बहरला असून छोटे-मोठे धबधबे प्रवाहित झाले आहेत. सह्याद्रीच्या पूर्व उतारावरील डोंगररांगा, दऱ्या-खोरी, गर्द वनराई, नागमोडी रस्ते आणि धुक्याच्या सान्निध्यात न्हालेला परिसर पाहण्यासाठी पर्यटकांची मोठी (Chandoli Sanctuary tourist attractions) गर्दी होत आहे..मे आणि जून महिन्यात रखरखत्या उन्हामुळे ओसाड दिसणाऱ्या डोंगर-दऱ्या जुलैतील पावसानंतर हिरवागार शालू पांघरल्याचे चित्र दिसत आहे. गुढे-पाचगणी, मानेवाडी, शिरसटवाडी, सावंतवाडी, मणदूर धनगरवाडा, निनाई पठार, आसुबाई पठार आणि शेवताई पठार परिसरात निसर्गसौंदर्य खुलले असून पर्यटक मोठ्या संख्येने भेट देत आहेत..Bhavali Waterfall Tourist Attack : नाशिकच्या प्रसिद्ध भावली धबधब्यावर पर्यटकांना घेरलं! कुटुंबाला लोखंडी रॉडने बेदम मारहाण, विनयभंग अन् लूटमार; इगतपुरीत नेमकं काय घडलं?.शिराळा तालुक्यातील ३०८.९७ चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळाचे चांदोली अभयारण्य हे राज्यातील सर्वात मोठ्या अभयारण्यांपैकी एक आहे. २००४ मध्ये या परिसराला राष्ट्रीय उद्यानाचा दर्जा मिळाला. समुद्रसपाटीपासून ५०० ते ९०० मीटर उंचीवर असलेल्या या भागात वार्षिक ३,००० ते ३,५०० मिलिमीटर पाऊस पडतो. त्यामुळे पावसाळ्यात येथील निसर्ग अधिकच खुलून दिसतो..Saundatti Yellamma Temple : भाविकांसाठी गूड न्यूज! सौंदत्ती यल्लम्मा मंदिर अन् गोकाक धबधब्यावर होणार हायटेक रोप-वे; सरकारचा मोठा निर्णय.चांदोली, खुंदलापूर, नांदोली, झोळंबी, आंबोली, वेती-निवळे, लोटेवाडी, गवे तसेच शाहूवाडी तालुक्यातील उदगिरी, गोटणे, ढाकाळे, चांदोळ, भोगावती, सिद्धेश्वर व रुंदीव परिसरातील दाट जंगल हिरवाईने नटले आहे. वन विभागाच्या परवानगीने पर्यटकांना उदगिरी जंगल, कांडवण धरणातील बोटिंग, उखुळ व उदगिरी धबधबे, देवराई, शेवताई मंदिर परिसर तसेच गुढे-पाचगणी पठाराचा निसर्ग अनुभवता येत आहे. हा परिसर महाबळेश्वर, कास पठार, लोणावळा आणि अंबोलीप्रमाणेच पर्यटकांचे प्रमुख आकर्षण ठरत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.