पश्चिम महाराष्ट्र

Shirala Mini Konkan Monsoon Tourism : लोणावळा-महाबळेश्वर विसरा! शिराळ्याचं 'मिनी कोकण' धुक्यात न्हालं; विकेंडला पर्यटकांची तुफान गर्दी, कास पठारसारखं खुललं सौंदर्य

Shirala Mini Konkan monsoon tourism : सांगलीच्या शिराळा तालुक्यात पावसामुळे 'मिनी कोकण' हिरवाईने नटले असून धबधबे, धुक्याने वेढलेले डोंगर, चांदोली अभयारण्य आणि निसर्गरम्य परिसर पाहण्यासाठी पर्यटकांची मोठी गर्दी होत आहे.
Chandoli Sanctuary monsoon tourism guide

Chandoli Sanctuary monsoon tourism guide

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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पुनवत (सांगली) : पावसाच्या दमदार हजेरीनंतर शिराळा तालुक्यातील पश्चिम भागातील ''मिनी कोकण'' हिरवाईने बहरला असून छोटे-मोठे धबधबे प्रवाहित झाले आहेत. सह्याद्रीच्या पूर्व उतारावरील डोंगररांगा, दऱ्या-खोरी, गर्द वनराई, नागमोडी रस्ते आणि धुक्याच्या सान्निध्यात न्हालेला परिसर पाहण्यासाठी पर्यटकांची मोठी (Chandoli Sanctuary tourist attractions) गर्दी होत आहे.

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