Sangli politics : चार दांपत्ये, दोन सख्या बहिणी आणि शिराळा नगरपंचायतीची थरारक लढत या नात्यांच्या संगमाने रंगले राजकीय रणांगण!

शिराळा : शिराळा नगरपंचायत निवडणुकीत एक अनोखे आणि लक्षवेधी चित्र समोर आले आहे. यंदाच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत तब्बल चार पती-पत्नींच्या जोड्या व दोन सख्या बहिणी वेगवेगळ्या प्रभागातून रिंगणात उतरल्या असून, या नव्या समीकरणांमुळे संपूर्ण तालुक्यात राजकीय चर्चांना अधिक उधाण आले आहे..पारंपरिक गटबाजी, पक्षीय गणित आणि अपक्ष उमेदवारी यामध्ये पती-पत्नींची एकत्र निवडणूक लढत ही पहिल्यांदाच इतक्या प्रमाणात दिसत असल्याने ही स्पर्धा अधिक रंगतदार होणार आहे. नगराध्यक्ष आणि नगरसेवकपदाच्या प्रचाराला वेग आल्याने सर्वच आघाड्यांवर उमेदवारांची धडाकेबाज मोहीम सुरू आहे..मात्र, या चार जोड्यांनी विशेष रणनीती आखत स्वतंत्र ओळख निर्माण करण्यावर भर दिला आहे. काही जोड्या एकत्र फिरण्याऐवजी नियोजनबद्ध पद्धतीने स्वतंत्र प्रभागात घराघरांत भेटी देत आहेत. "मत द्यायचं व्यक्तीला, नात्याला नाही" असा संदेश देत त्यांनी आपली प्रतिमा विकासाभिमुख उमेदवार म्हणून उभी करण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे..थेट लोकसंपर्क आणि वैयक्तिक गाठीभेटींच्या माध्यमातून त्यांनी वातावरण निर्मितीला वेग दिला आहे. अंतिम टप्प्यातील प्रचारबाजीत या जोड्या स्थानिक मुद्द्यांवर भेदकपणे भाष्य करत आहेत. पाणीपुरवठा, गटारव्यवस्था, प्रभागातील मूलभूत सुविधा, रस्त्यांची दुरवस्था, भटक्या कुत्र्यांचा प्रश्न आणि कारभाराचा प्रश्न हे मुख्य विषय ठरू लागले आहेत. महिलांच्या वाढत्या राजकीय सहभागाचा हा सकारात्मक मानला जात आहे..समेलवार दांपत्य : भाजप : केदार नलवडे-शिवानी नलवडे, अपक्ष : अॅड. सम्राट शिंदे-प्रेमला शिंदे, अपक्ष : वसंतराव कांबळे-नेहा कांबळे, वंचित बहुजन : निखिल कांबळे -भाग्यश्री कांबळे (वंचित बहुजन पुरस्कृत), तर राष्ट्रवादी : सीमा कदम व राजश्री निकम (सख्ख्या बहिणी)..