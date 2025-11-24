Sangli election: अर्ज माघारीनंतर शिराळा राजकारणात भूचाल! ‘निष्ठा विरुद्ध संधी’ संघर्षामुळे पक्षांतराची मोठी लाट उसळली

शिराळा: नगरपंचायत निवडणुकीत उमेदवारी अर्जांच्या माघारीनंतर राजकीय वातावरणात मोठी हालचाल निर्माण झाली आहे. माघारी प्रक्रियेमुळे अनेकांच्या राजकीय गणितांमध्ये उलथापालथ झाली आहे. .आपला पत्ता कट झाल्याने किंवा अपेक्षित संधी न मिळाल्याने काही महत्त्वाकांक्षी इच्छुकांनी थेट पक्षांतराचा मार्ग स्वीकारला आहे. ‘नेतृत्वावर अढळ विश्वास’ अशी वर्षानुवर्षे जोपासलेली प्रतिमा क्षणात बदलत असून अनेकांनी स्वतःच्या राजकीय भवितव्यास प्राधान्य दिल्याचे चित्र समोर आले असून निवडणुकीत ‘निष्ठा विरुद्ध संधी’ हा संघर्ष शिराळा नगरपंचायतीत अधिक तीव्र होत चालला आहे. त्यामुळे पक्षांतराचे पेव फुटले आहे..Dhule Election : धुळ्यातील निवडणुकीचा 'वेट अँड वॉच' मोड; एबी फॉर्मसाठी पक्षांचा अभ्यास सुरू!.या प्रक्रियेदरम्यान काही इच्छुकांनी आपापल्या पक्षातील गटबाजी, अंतर्गत नाराजी, तसेच समन्वयाच्या अभावामुळे नाराज होत पक्षाला रामराम केला. काहींनी अर्ज मागे घेतल्यानंतर आपल्यासाठी पक्षात पुढे काहीही संधी उरणार नाही, असा निष्कर्ष काढून थेट प्रतिस्पर्धी पक्षांच्या दारी धाव घेतली. .काहींना तर विरोधी पक्षांकडून ‘योग्य मान्यता’ आणि स्थान देण्याचे आश्वासन मिळाले आहे. त्यामुळे गेल्या दोन दिवसांत शिराळा राजकारणात प्रवेश-निर्गमाचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या वाढले आहे. विशेषतः नगरसेवक पदासाठी इच्छुक असलेले काही युवा आणि काही ज्येष्ठ कार्यकर्त्यांनी ‘नवे राजकीय घर’ शोधत पक्षांतर केले आहे. .Ratnagiri Election: रत्नागिरीत महायुती जाहीर झाली, पण भाजपमध्ये संताप उसळला; ६७ इच्छुकांमुळे बंडखोरीचे ढग दाटले!.काहींनी अपक्ष लढण्याचा पर्याय निवडत जुन्या नेतृत्वावरचा विश्वास तोडल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे महायुती, राष्ट्रवादी आघाडी, तसेच स्थानिक गट-प्रबळांच्या समीकरणांमध्ये अनपेक्षित बदल होत आहेत. दरम्यान, या घडामोडींमुळे कार्यकर्त्यांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण असून कोण कुणाच्या पाठीशी खरेच उभे राहणार, याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.