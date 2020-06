या तालुक्याची वाटचाल शतकाकडे, वाचा कुठे, कसे?

शिराळा (जि. सांगली ) : शिराळा तालुक्‍यातील मणदूर येथील 10 वर्षाच्या मुलीचा कोरोना चाचणी अहवाल पॉझिटिव्ह आला आहे. मणदूर 18 वर्षाचा व किनरेवाडी 35 वर्षाचा युवक असे दोन जण कोरोना मुक्त झाले आहेत. तालुक्‍याची वाटचाल शतकाकडे सुरू आहे.तालुक्‍यातील रुग्णाची संख्या 96 तर पश्‍चिम भागातील रुग्णांची संख्या 77 झाली आहे. आज अखेर तालुक्‍यातील 19 गावे कोरोना बाधित झाली आहेत. 450 कुटुंबियांना खाद्यतेल वाटप

येथील मारुती पाटील या शिक्षकाने आपल्या घराच्या वास्तुशांतीच्या खर्चाला फाटा देऊन मणदूर गावातील 450 कुटुंबांना खाद्यतेलाच्या पिशवीचे वाटप केले. आज पालकमंत्री देणार भेट

शिराळा तालुक्‍यात कोरोनाचे रुग्ण वाढल्याने पालकमंत्री जयंतराव पाटील मणदूर येथे भेट देणार आहेत. तालुक्‍यात निगडी 5 , रेड 3 , अंत्री खुर्द 1 , मोहरे 2 , खिरवडे 2, करुंगली 1 , चिंचोली 1 , मणदूर 56 काळोखेवाडी 2, रिळे 6,माळेवाडी2,मांगले 3 ,किनरेवाडी 4, लादेवाडी 1,खेड 2,पणुंब्रे तर्फ शिराळा 1,पुनवत 1,बिळाशी 1 ,शिराळा 2असे आज अखेर एकूण 96 रुग्ण झाले आहेत. निगडी 3,रेड3,चिंचोली 1,करुंगली 1, मोहरे 1,मणदूर 20, खिरवडे 2,रिळे 3,माळेवाडी 1, काळोखेवाडी 2,मांगले 3,,किनरेवाडी 1असे 41 कोरोना मुक्त झाले आहेत. शिराळा तालुक्‍यातील एकूण रुग्ण 96 कोरोना मुक्त 41

कोरोनामुळे मृत 2

अतिदक्षता विभागात 1

Web Title: Shirala taluka is leading towards century in corona Patients