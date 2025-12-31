पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli Politics : आघाडी फिस्कटली, ठाकरे शिवसेना–मनसेचे जमले; सांगलीत ३४ उमेदवार थेट रिंगणात

Shiv Sena (UBT) – MNS Alliance : काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षासोबत चर्चा पुढे न गेल्याने अखेर ठाकरे शिवसेनेने मनसेसोबत युती करत निवडणुकीत स्वतंत्र मार्ग स्वीकारला,जागावाटपाचा तिढा, आघाडीतील अंतर्गत राजकारण आणि कार्यकर्त्यांचा दबाव यामुळे हा निर्णय घ्यावा लागल्याचे नेत्यांनी स्पष्ट केले.
सकाळ डिजिटल टीम
सांगली : काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या आघाडीसोबत शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाची चर्चा पुढे गेली नाही. त्यामुळे सोमवारी रात्री आघाडीशी काडीमोड घेत शिवसेना आणि मनसेने युती जाहीर केली.

