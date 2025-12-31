Sangli Politics : आघाडी फिस्कटली, ठाकरे शिवसेना–मनसेचे जमले; सांगलीत ३४ उमेदवार थेट रिंगणात

सांगली : काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या आघाडीसोबत शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाची चर्चा पुढे गेली नाही. त्यामुळे सोमवारी रात्री आघाडीशी काडीमोड घेत शिवसेना आणि मनसेने युती जाहीर केली. .शिवसेनेकडून ३० तर मनसेकडून चार उमेदवारांना आज रिंगणात उतरवण्यात आले. पुढील दोन दिवसांत काही उमेदवारांना पुरस्कृत केले जाणार आहे, असे शिवसेना उपनेते नितीन बानुगडे पाटील आणि मनसेचे जिल्हाध्यक्ष तानाजी सावंत यांनी सांगितले..Satej Patil Politics : कोल्हापुरात सतेज पाटलांचे गणित बिघडणार, शरद पवारांच्यानंतर आता ठाकरेसेनेचा इशारा..., काँग्रेसची स्वंतत्र्य तयारी.राज्यातील महाविकास आघाडीत काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीसोबत शिवसेना प्रमुख पक्ष आहे. मुंबईत शिवसेना आणि मनसे युती करून लढत आहेत. तिथे काँग्रेस आणि वंचित बहुजन आघाडी एकत्र आली आहे. .या स्थितीत सांगलीत आघाडी शिवसेनेला सोबत घेणार का, याकडे लक्ष होते. पहिल्या टप्प्यात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी आघाडीचा निर्णय झाल्यानंतर सेनेला सोबत घेण्याचे ठरले होते. आमदार जयंत पाटील, आमदार विश्वजित कदम आणि खासदार विशाल पाटील यांनी तसे जाहीर केले होते. त्यानंतर नितीन बानुगडे-पाटील यांच्यासोबत त्यांच्या चर्चा झाल्या होत्या. जागा किती हव्यात, कुठे हव्यात, नावे काय, यावर चर्चा झाली होती, याद्या देण्यात आल्या होत्या..Sangli Politics : 'महापालिकेची निवडणूक काँग्रेस-राष्ट्रवादी एकत्र लढणार'; जयंत पाटील, विश्वजित कदम, विशाल पाटील यांची मोठी घोषणा.दरम्यान, अजित पवार यांची राष्ट्रवादी आघाडीच्या डावात आली आणि जागा वाटपाचा तिढा अधिक वाढत गेला. एकेकासाठी जागेसाठी प्रमुख तीन पक्षांचा कस लागला. परिणामी, शिवसेनेला कुठून जागा द्यायचा, हा प्रश्न होता. शिवसेनेकडून सोमवारी रात्रीपर्यंत वाट पाहण्याची भूमिका घेण्यात आली होती. .अखेर आघाडीतच चर्चा संपत नसल्याने सेनेने आपल्या प्रमुख उमेदवारांना बोलावून घेतले आणि त्यांना स्वतंत्रपणे लढण्याचे आदेश दिले. सोबत मनसे आल्याने ही युती झाली. शिवसेनेकडून तीस तर मनसेकडून चार उमेदवार रिंगणात उतरवण्यात आले..मनसेचे जिल्हाध्यक्ष तानाजी सावंत म्हणाले, ‘‘मनसेला दहा जागांवर लढायचे होते. मात्र, मोजक्या जागांवर ताकदीने लढण्याचे आम्ही ठरवले. चार जागांवर उमेदवार दिले आहेत, काही पुरस्कृत करू.’’ पर्याय राहिला नाही.शिवसेना नेते नितीन बानुगडे-पाटील म्हणाले, आघाडीसोबत जायचे होते, मात्र त्यांचेच मिटले नव्हते. रात्रीपासून अर्ज द्यायला सुरुवात केली. मशाल चिन्हावर ३० लोक लढतील, तर ४ उमेदवार रेल्वे इंजिन चिन्हावर लढतील. काही पुरस्कृत असतील. .मतविभागणी होऊ नये, असा प्रयत्न होता. परंतु, आमचे कार्यकर्ते आम्हाला महत्त्वाचे आहेत. त्यांना न्याय देण्याची आमची भूमिका आहे. पक्षाचे नेते सुनील प्रभू यांच्याशी चर्चा करून हा निर्णय घेतला.’’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.