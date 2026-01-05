पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli Election : महानगरपालिकेतील सत्तेसाठी शिवसेनेशिवाय पर्याय नाही; विश्रामबागेतून शंभूराज देसाईंचा एल्गार

Shiv Sena Campaign : मित्रपक्षाने भूमिका बदलल्याने शिवसेनेने सांगली महापालिका निवडणूक स्वबळावर लढण्याचा निर्णय घेतल्याचे मंत्री देसाई यांनी स्पष्ट केले.
Tourism Minister Shambhuraj Desai addressing Shiv Sena workers during the Sangli municipal election campaign launch.

Tourism Minister Shambhuraj Desai addressing Shiv Sena workers during the Sangli municipal election campaign launch.

sakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

सांगली : ‘‘पालिकेच्या निवडणुकीत महायुती व्हावी, असे आमचे मत होते, पण मित्रपक्ष बदलला. त्यामुळे शिवसेनेने स्वबळावर लढण्याचा निर्णय घेतला आहे. ताकदीने ६६ उमेदवार निवडणुकीत उभे केलेत. शिवसेनेशिवाय कोणाचीही सत्ता स्थापन होणार नाही,’’ असा विश्‍वास पर्यटनमंत्री शंभूराज देसाई यांनी व्यक्त केला.

Loading content, please wait...
Shiv Sena
Sangli
Paschim maharashtra
Shambhuraj Desai
Muncipal corporation
Campaign
Corporation Election

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com