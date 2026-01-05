Sangli Election : महानगरपालिकेतील सत्तेसाठी शिवसेनेशिवाय पर्याय नाही; विश्रामबागेतून शंभूराज देसाईंचा एल्गार

सांगली : ‘‘पालिकेच्या निवडणुकीत महायुती व्हावी, असे आमचे मत होते, पण मित्रपक्ष बदलला. त्यामुळे शिवसेनेने स्वबळावर लढण्याचा निर्णय घेतला आहे. ताकदीने ६६ उमेदवार निवडणुकीत उभे केलेत. शिवसेनेशिवाय कोणाचीही सत्ता स्थापन होणार नाही,’’ असा विश्वास पर्यटनमंत्री शंभूराज देसाई यांनी व्यक्त केला..महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी शिवसेना उमेदवारांचा प्रचार प्रारंभ येथील गणपती मंदिरात श्रीफळ वाढवून केला. त्यानंतर विश्रामबाग येथील गणपती मंदिराजवळ सभा झाली. या सभेत ते बोलत होते. आमदार सुहास बाबर, जिल्हाप्रमुख बजरंग पाटील, संजय विभूते, महानगरप्रमुख मोहन वनखंडे, स्थानिक नेते सचिन कांबळे, गौरव नायकवडी, महेंद्र चंडाळे उपस्थित होते..Eknath Shinde: पंतप्रधानांवर टीका करणे म्हणजे ‘सूर्यावर थुंकण्यासारखे’, एकनाथ शिंदेंचं वक्तव्य; नेमकं काय म्हणाले? .मंत्री देसाई म्हणाले, ‘‘महायुती व्हावी, यासाठी आग्रही होतो. भाजपने जागा देण्याचे मान्य केले होते. मात्र त्यानंतर ते बदलले. त्यामुळे स्वबळावर लढण्याचा निर्णय घेतला आहे. पण शिवसेनेला घेतल्याशिवाय महापालिकेची सत्ता स्थापन करणे कोणालाही शक्य नाही. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महापालिका क्षेत्रासाठी कोट्यवधींचा निधी दिला आहे.. त्यांच्याकडे नगरविकास विभाग आहे. त्यामुळे शहराला निधी कमी पडणार नाही. भविष्यातील सांगलीचे व्हिजन शिवसेनेने डोळ्यांसमोर ठेवले आहे. त्यासाठी मास्टर प्लॅन करत आहोत, त्याला आवश्यक तो निधी उलपब्ध करून दिला जाईल. ड्रेनेजची रखडलेली योजना मार्गी लावण्यासाठी उपमुख्यमंत्री शिंदेंसोबत बैठक लावू.’’.Sangli Politics : 'महापालिकेची निवडणूक काँग्रेस-राष्ट्रवादी एकत्र लढणार'; जयंत पाटील, विश्वजित कदम, विशाल पाटील यांची मोठी घोषणा.आमदार बाबर म्हणाले, ‘‘उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महिलांचा मानसन्मान राखण्यासाठी लाडकी बहीण योजना सुरू केली. शहरात शेरीनाल्याचा अनेक वर्षांपासून प्रश्न रखडला आहे. अनेकजणांनी सत्ता भोगली, पण हा प्रश्न काही सुटला नाही. या योजनेसाठी पाठपुरावा करू.’’ उमेदवार पदाधिकारी, शिवसैनिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.