Sangli ZP : "खरसुंडीमध्ये शिवसेनेचा भगवा फडकला! जयदीप भोसले यांचा २७५० मतांनी दणदणीत विजय, भाजपचा गड कोसळला"

आटपाडी : प्रतिष्ठेच्या मानल्या जाणाऱ्या खरसुंडी जिल्हा परिषद गटात शिवसेनेच्या जयदीप भोसले यांनी भाजपच्या आयात उमेदवाराचा डाव उधळून लावत भाजपाच्या ताब्यातील 'गड' २७५० मतांच्या विक्रमी फरकाने खेचून घेतला. भाजप नेतृत्वांचे दुर्लक्ष, निष्ठावांना डावलणे, विस्कळीत रणनीतीने पराभव केला, तर भक्कम बांधणी शिवसेनेच्या पथ्यावर पडली..गतवेळी येथे काँग्रेसमधून जयदीप भोसले, शिवसेनेतून चंद्रकांत भोसले, भाजपातून ब्रह्मानंद पडळकर अशी तिरंगी लढत झाली. या लढतीचा पडळकरांना फायदा झाला. शिवसेनेने मत विभागणी टाळण्याच्या दृष्टीने डावपेच आखले. काँग्रेसच्या जयदीप भोसले यांना शिवसेनेत घेऊन मैदानात उतरवले. .Dhule Municipal Election : युती केवळ कागदावरच? अंतर्गत समन्वयाअभावी राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेचा धुळ्यात सुपडा साफ.दिवंगत मोहनकाका भोसले यांच्याबद्दल असलेली सहानुभूती, स्वतः जयदीप यांना गेल्यावेळी स्वीकारावा लागलेला पराभव यामुळे मतदारांनी त्यांना साथ दिली. शिवसेनेचे वाढलेले प्राबल्य, राष्ट्रवादी काँग्रेससोबत झालेली युती यामुळे मताविभाजन टळले. जयदीप यांनी रुचेल, पचेल असा संयत, मुद्द्यांवर आधारित प्रचार केला. .दुसरीकडे, भाजपने वर्षभरापासून तयारी करणाऱ्या निष्ठावंतांना डावलून शेवटच्या क्षणी शिवसेनेतून उमेदवार आयात केले. त्याचा स्थानिक कार्यकर्त्यांत रोष होता. भाजपाने शिवसेनेतून आयात केलेले उमेदवार मैदानात उतरवले. .Kolhapur Politics : जागा वाटपात फसले... मतदारांनी तारले! शिवसेना शिंदे गट; महायुतीचा अधिक फायदा मित्रपक्षालाच.भाजपाने निष्ठा जपण्याऐवजी आयात उमेदवारांवरच भिस्त ठेवली. त्याचा फटका बसला. खरसुंडी जिल्हा परिषद गट शिवसेनेची बांधणी ठरली महत्त्वाची आमदार सुहास बाबर व जिल्हा बँकेचे संचालक तानाजी पाटील यांनी गटात केलेली शिवसेनेची बांधणी जयदीप भोसले यांच्या विजयासाठी महत्त्वाची ठरली..उलट भाजपचे आमदार गोपीचंद पडळकर, अमरसिंह देशमुख यांच्या खरसुंडी व नेलकरंजी येथील सभांचा अपवाद वगळता वरिष्ठ नेतृत्वाने दुर्लक्ष केले. सर्व समाजाला सोबत घेऊन चालण्याची जयदीप यांची वृत्ती, दिवंगत मोहनकाका भोसले यांचा वारसा यामुळे मोठ्या फरकाने विजय मिळवला. शिवसेनेची पकड अधिकच मजबूत झाली, तर भाजपसाठी आत्मचिंतनाचा विषय ठरला.