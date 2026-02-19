Shivaji Maharaj History : शिवरायांना समजून घ्या विश्वासार्ह ग्रंथांतून!

शिवछत्रपतींची आज ३९६ वी जयंती. शिवरायांचे स्मरण म्हणजे आपल्या श्वासाचा भाग आहे. त्यांच्या कार्यकर्तृत्वाचा जागर सतत सुरूच असतो. आज शिवजयंतीच्या निमित्ताने छत्रपती शिवरायांना समजून घ्यायचे तर कोणते ग्रंथ आपण वाचावेत? आजच्या इंटरनेटच्या महाजालावर त्यांच्याविषयी जाणून घेता येतील, अशी संकेतस्थळे कोणती आणि आपल्या सांगली जिल्ह्यात त्यांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेल्या कोणत्या ऐतिहासिक नोंदी आहेत, या अनुषंगाने घेतलेला हा धांडोळा...शिवरायांना समजून घ्या विश्वासार्ह ग्रंथांतून !शिवछत्रपतींचा इतिहास आज संवेदनशील मुद्दा झाला आहे. समाजमाध्यमांवरून माहितीचा धबधबा सुरू आहे. अशावेळी महाराजांचा इतिहास जाणून घेताना, समजून घेताना विश्वासार्ह साधनांची निवड करणे अत्यंत गरजेचे आहे. अशा साधनांच्या अर्थात पुस्तकांच्या सखोल वाचनाने स्वतःची मते स्वतः बनविली पाहिजेत. समतोलदृष्टीने आपला निष्कर्ष काढला पाहिजे. .नको असलेले झाकणे आणि पाहिजे असलेले तेवढेच सांगणे, यामुळे इतिहासाचा वापर करून लोकांमध्ये, समाजात द्वेष, दुफळी तयार करण्याचे मुख्य शस्त्र आहे. ते आपण टाळले पाहिजे. अंतिमतः इतिहासाकडे पाहताना वर्तमान गढूळ होणार नाही, याविषयी खबरदारी घेतली पाहिजे.- प्रवीण भोसले, इतिहास अभ्यासक.इतिहास वाचताना तो पुरावाधिष्ठित असावा. बखरी, समकालीन पत्रव्यवहार (उदा. जेधे शकावली) आणि परकीय कागदपत्रे यांचा आधार घेतलेल्या ग्रंथांना प्राधान्य द्यावे. अनेकदा कादंबऱ्यांमध्ये नाट्यमयता आणण्यासाठी काही काल्पनिक प्रसंग रंगविले जातात. इतिहास अभ्यासताना कादंबरी आणि चरित्र यातील फरक समजून घेणे गरजेचे आहे..छत्रपती शिवाजी महाराजांनी घेतलेले निर्णय त्या काळातील भौगोलिक, राजकीय आणि सामाजिक परिस्थितीनुसार होते. आजच्या काळातील निकष लावून त्या काळातील घटनांचे मूल्यमापन करणे चुकीचे ठरू शकते. .केवळ युद्धांचे वर्णन न वाचता, महाराजांचे प्रशासन, जलव्यवस्थापन, गडकिल्ल्यांचे जतन आणि रयतेविषयीचे धोरण यावर लक्ष केंद्रित करावे आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे तटस्थ दृष्टिकोन हवा. इतिहास वाचताना कोणत्याही पूर्वग्रहाशिवाय किंवा केवळ भावनेच्या भरात न वाचता, एक तटस्थ अभ्यासक म्हणून त्याकडे पाहावे. ही जीवनदृष्टी तुम्हाला अंतिमतः रोजच्या जगण्यासाठीही उपयुक्त ठरते..शिवचरित्र वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोनातून समजून घेणे आवश्यक आहे. इतिहास वाचताना भावनेपेक्षा पुराव्याला महत्त्व दिले पाहिजे. समकालीन साधनांना प्राधान्य दिले पाहिजे. शक्यतो घटनेच्या वेळी लिहिलेल्या कागदपत्रांवर (उदा. आज्ञापत्र, पत्रव्यवहार) अधिक विश्वास ठेवावा. नंतरच्या काळात लिहिलेल्या ‘बखरी’मध्ये काही प्रमाणात अतिशयोक्ती असू शकते. .महाराजांच्या पराक्रमाला दैवी शक्तीचे स्वरूप देण्यापेक्षा त्यांच्या नियोजनशक्ती, बुद्धिमत्ता आणि व्यवस्थापन कौशल्याचा अभ्यास करावा. एखादी घटना वाचताना ती वेगवेगळ्या इतिहासकारांनी कशी मांडली आहे, हे तपासावे. याहून महत्त्वाचे म्हणजे त्या लेखकाने त्यांच्या लेखनासाठी दिलेले मूळ पुरावे स्वतः अभ्यासावेत. म्हणजे कोणत्याही लेखकाचा मूळ उद्देश लक्षात येतो. .यासाठीच ज्या ग्रंथांमध्ये प्रत्येक बाबीला आधार, पुरावे आणि संदर्भ काय आहेत, ते दिलेले असतात म्हणजेच ससंदर्भग्रंथच वाचले पाहिजेत. इतिहासाचा तटस्थपणे अभ्यास करता आला पाहिजे, हे बरोबर आहे; पण आपण आज जे काही आहोत त्याचे अस्तित्व पूर्वीच्या इतिहासातूनच निर्माण झालेले आहे. त्याच्या मनावर इतिहासाचा पगडा असतो. .तो पिढ्यान् पिढ्या राहणारच हेही लक्षात घेतले पाहिजे आणि त्यादृष्टीने इतिहास लोकांसमोर मांडताना इतिहासातून प्रेरणा निर्माण करण्याचे ध्येय्य असावे. पण, त्याचा वापर समाजदुहीसाठी करणे चुकीचे आहे. इतिहास वाचताना स्वतःचे राजकीय किंवा सामाजिक पूर्वग्रह बाजूला ठेवून त्या काळातील परिस्थितीनुसार महाराजांच्या निर्णयांचे विश्लेषण करावे. अभ्यासावेत .असे काही ग्रंथ... शककर्ते शिवराय रामचंद्रपंत अमात्यांचे ‘आज्ञापत्र’ शिवछत्रपतींचे चरित्र (सभासद बखर) छत्रपती शिवाजी महाराज (वा. सी. बेंद्रे) शिवकाल भाग - १ (डॉ. वि. गो. खोबरेकर) शिवकालीन महाराष्ट्र (वा. कृ. भावे) शिवचरित्र - एक अभ्यास (सेतुमाधवराव पगडी) श्री शिवभारत कवी (कवी परमानंद महाराजांच्या काळात लिहिलेले संस्कृत महाकाव्य, मराठी भाषांतर) शिवाजी ः हिज लाईफ ॲन्ड टाईम्स, हाऊस ऑफ शिवाजी (गजानन भास्कर मेहंदळे यांचे अन्य ग्रंथ) मराठ्यांचा इतिहास (रियासतकार गो. स. सरदेसाई : मराठा साम्राज्याचा विस्तृत इतिहास मांडणारी ग्रंथ मालिका) शिवाजी दि ग्रेट (बाल कृष्णा) इंग्लिश रेकॉर्डस् ऑन शिवाजी (शिवचरित्र कार्यालय पूना) फॉरेन बायोग्राफीज ऑफ शिवाजी (सुरेंद्रनाथ सेन) हाऊस ऑफ शिवाजी (सर जदुनाथ सरकार) .शिवरायांविषयी हवे अधिकृत संकेतस्थळ इतिहासातील महापुरुषांबद्दल माहिती घ्यायची, तर ती अचूकच असायला हवी. ऐकीव माहितीवरील मजकूर देखील इंटरनेटवर उपलब्ध आहे. दुर्दैवाने इंटरनेटवर शिवरायांची माहिती मिळवताना मजकूराची खात्री वाटत नाही. इतिहासाचा अभ्यास करायचा तर, शब्द न् शब्द खरा असला पाहिजे. .शिवरायांबद्दल अधिकृत संकेतस्थळ आढळत नाही. इंटरनेटवर मी जी माहिती वाचणार आहे, तीच खरी समजून इतरांना सांगू शकतो. त्यामुळे शासकीय संकेतस्थळांवर काही साहित्य उपलब्ध आहे का, याबाबत माहिती घेतली. ती त्रोटक आहे. त्यातून केवळ वरवरची माहिती मिळू शकते. यातून सर्वांगाने महाराज कळू शकतील, याची खात्री देता येत नाही. शिवरायांबद्दल अधिकृत, बिनचूक माहिती वाचकांना मिळावी, यासाठी शासनाने पुढाकार घ्यावा. शासकीय संकेतस्थळे निर्माण करावीत. राज्य आणि केंद्र सरकार, तसेच इतिहास परिषद, पुरातत्व विभागाने ऑनलाइन साहित्य निर्मितीत पुढाकार घ्यावा. .शाळेतील पुस्तकातून जसा इतिहास समजतो, इतका तो स्वच्छ हवा. ही माहिती प्राथमिक स्तरावरील असली तरी, त्यालाही संदर्भ असतात. इंटरनेटवरील साहित्याला देखील संदर्भाची गरज निर्माण झाली आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या नावाने शासनानेच ‘डोमेन’ तयार करुन त्यावर बिनचूक मजकुराला स्थान दिले पाहिजे. सध्या ‘एआय’च्या अनेक प्लॅटफॉर्मवर माहिती मिळू शकते. मात्र, तिथेही सनावळीत चुका दिसून येत आहेत. .त्यामुळे सध्यातरी इतिहास आणि इतिहासातील व्यक्तिमत्त्वे अभ्यासताना इंटरनेटच्या नादी न लागता थेट पुस्तके वाचली पाहिजेत. अधिकृत संकेतस्थळाविषयी ... महाराष्ट्र शासनाने तज्ज्ञ इतिहासकारांची समिती स्थापन करून मूळ कागदपत्रांचे डिजिटायझेशन केले पाहिजे. मोडी लिपीतील पत्रे, आज्ञापत्रे आणि समकालीन हस्तलिखितांचे स्कॅन केलेले हाय-डेफिनिशन फोटो सर्वसामान्यांसाठी उपलब्ध करून दिले पाहिजेत. .शिवचरित्र केवळ मराठीत मर्यादित न ठेवता हिंदी, इंग्रजी, जर्मन, फ्रेंच आणि जपानी अशा भाषांमध्ये उपलब्ध असावे. इतिहास संशोधकांसाठी ‘रेफरन्स लायब्ररी’ आणि पीअर-रिव्ह्यूड लेखांचा संग्रह असावा. महाराष्ट्रातील साडेतीनशेंवर किल्ल्यांची ऐतिहासिक माहिती, त्यांचे नकाशे आणि ३६०-डिग्री व्हर्च्युअल टूर उपलब्ध करून द्यावी. राज्य शासनाने गॅझेटिअर (Gazetteers) विभागाच्या माध्यमातून यापूर्वी काही काम केले आहे, परंतु ते आधुनिक स्वरूपात आणण्यासाठी पुणे पुराभिलेखागार येथील पेशवे दप्तरातील लाखो कागदपत्रांचे वर्गीकरण करून ते संकेतस्थळावर आणणे. .भारत इतिहास संशोधक मंडळ संस्थेकडे असलेला अस्सल पुराव्यांचा साठा अधिकृतपणे जोडणे. परकीय दप्तरखाने, पोर्तुगीज, डच, इंग्रजी आणि फारसी भाषेतील शिवकालीन नोंदींचे भाषांतरित संच तिथे उपलब्ध करणे आदी कामे केली पाहिजेत. सर्वसमावेशक आणि अधिकृत माहिती देणारे एकच ‘पोर्टल’ असल्यास अफवा आणि चुकीच्या इतिहासाला लगाम बसेल. छत्रपती शिवाजी महाराज समजून घ्यायचे असतील, तर त्यांच्यावरील प्रकाशित साहित्य वाचले पाहिजे..अशावेळी कुठल्या लेखकाची पुस्तके वाचावीत, असा प्रश्न पडतो. शिवरायांवरील साहित्य ‘ऑनलाइन’ वाचायचे झाल्यास गोंधळ अधिकच वाढतो. कारण इंटरनेटवर शिवरायांचे साहित्य तुकड्यांमध्ये विखुरले गेले आहे. जे एकत्रित आहे, त्यावर विश्वास ठेवणे कठीण आहे. त्यामुळे माहितीच्या या मायाजालावर शिवरायांविषयी अधिकृत माहिती देणारे संकेतस्थळ शासनाने तयार केले पाहिजे. - दिनेश कुडचे, माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रातील तज्ज्ञ .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 