Historical Footprints : ही भूमी शिवरायांच्या पदस्पर्शाची! मिरज ते वाळवा स्वराज्याच्या इतिहासातील जिवंत पुरावे

...ही भूमी शिवछत्रपतींच्या पदस्पर्शाची !मिरजेसह अनेक गावांचा शिवसाधनांमध्ये उल्लेख आजचे सांगली जिल्ह्याचे भूक्षेत्र हा शिवछत्रपतींच्या स्वराज्याचा भाग. त्यामुळे शहाजीराजे ते छत्रपती राजाराम महाराज अशा चार पिढ्यांचे राजे सांगलीच्या भूभागात आल्याच्या नोंदी आढळतात. जिल्ह्यातील मच्छिंद्रगड, प्रचितगड आणि भूपाळगड किल्ले तर स्वराज्याचा भाग होते. या किल्ल्यांवरील लढायांची वर्णने उपलब्ध आहेत..जिल्ह्याच्या बहुतांश भागावर आदिलशाहीची सत्ता असली तरी या तीन किल्ल्यांच्या सहाय्याने या भागात आदिलशाही सत्तेशी टक्कर देणे शिवरायांना शक्य झाले. एकूणच, शिवरायांनी दिलेल्या भेटीविषयी जिल्ह्यातील ऐतिसाहिक साधनांच्या नोंदीविषयी मिरज इतिहास संशोधन मंडळाचे अभ्यासक मानसिंगराव कुमठेकर यांनी दिलेली माहिती... - जयसिंग कुंभार मिरजेच्या नोंदी मिरजेच्या किल्ल्याला शिवरायांनी घातलेला वेढा हा इतिहासप्रसिद्ध आहे..Chhatrapati Shivaji Maharaj:विदर्भभूमी शिवरायांच्या पदस्पर्शाने ६ वेळा पावन, आग्रा कैदेतून सुटल्यानंतर विदर्भातून प्रवास.आदिलशहाकडून हा किल्ला घेण्यासाठीचा प्रयत्न होता. त्यासाठी शिवराय इ. स. १६६० मध्ये मिरजेत आले होते. १६५९ च्या नोव्हेंबरमध्ये अफझलखानाचा वध केल्यानंतर शिवाजी महाराज आणि नेताजी पालकरांच्या फौजांनी विजापूरची आदिलशाही पादाक्रांत करण्यासाठी दक्षिण महाराष्ट्रातील अनेक गावे जिंकून घेतली. शिवचरित्राचे अस्सल साधन मानले गेलेल्या 'शिवभारता'मध्ये या गावांची नावे दिली आहेत. यामध्ये सध्याच्या कऱ्हाड, वाळवा, तासगाव आणि मिरज तालुक्यातील काही गावांचा समावेश आहे..'शिवभारता'तील नोंदी खानाच्या वधानंतर दक्षिण महाराष्ट्रातील गावे जिंकून घेण्यासाठी मावळ्यांनी स्वाऱ्या केल्या. 'शिवभारत'मध्ये या भागातील २३ गावांची नोंद आहे. यामध्ये खटाव, मायणी, रामापूर, कलेढोण, वाळवे, आष्टे, नेरले, कामेरी, विसापूर, उरण, कोळे या गावांचा उल्लेख आहे. मात्र, 'शिवभारता'त नोंदविलेल्या या घटनांना पुष्टी देणारे एक ऐतिहासिक टिपण वाळवे येथील विष्णू उमराणी यांच्या घराण्यातील कागदपत्रांत मिळाले होते. सन १९२६ मध्ये भारत इतिहास संशोधन मंडळाच्या एका त्रैमासिकात ते प्रसिद्ध करण्यात आले..Mangalwedha History: छत्रपतींचा ऐतिहासिक वारसा मंगळवेढेकरांनी केलाय जतन; सुमारे २५० वर्षे भोसले घराण्याचा मंगळवेढ्याशी होता संपर्क! .वाळव्याशी संबंधित टिपण वाळवा येथील उमराणी घराण्यातील ऐतिहासिक टिपण हे अफझलखान वधानंतर शिवरायांनी केलेल्या हालचालींची माहिती देणारे अस्सल टिपण आहे. उमराणी घराणे हे ऐतिहासिक घराणे असून त्यांच्याकडे वाळवे येथील ग्रामोपाध्येपणाचे वतन होते. या घराण्यात आदिलशाही काळापासूनची शेकडो कागदपत्रे होती. या घराण्यात अनेक सनद, महजर, ऐतिहासिक पत्रव्यवहार, ज्योतिषविषयक हस्तलिखिते, जुन्या कुंडल्या, टिपणे अशी कागदपत्रे असल्याची नोंद भिलवडीचे सुपुत्र आणि भारत इतिहास संशोधन मंडळाचे संशोधक मिया सिकंदरलाल आत्तार यांनी करून ठेवली..बाळबोध लिपीत हे टिपण असून त्यात अफझलखानाची स्वारी व त्याच्या वधानंतर घडलेल्या घटनांची माहिती मिळते. अफझलखानाच्या स्वारीमुळे तुळजापूर, कोल्हापूर, पंढरपूर येथील मूर्ती काढल्या होत्या. त्यानंतर महाराजांनी त्यास मारले व पन्हाळा घेतला. वाळव्यात मुक्काम वाळव्यातील उमराणी घराण्यात मिळालेल्या या ऐतिहासिक टिपणात छत्रपती शिवाजी महाराज हे वाळव्यात आल्याची नोंद आहे. शिवरायांनी अफझलखानास मारल्यानंतर मार्गशीर्ष वद्य ७ रोजी पन्हाळा किल्ला घेतला..त्यानंतर 'शाजिचा लेके पादशाय असता सिंहस्त बृहस्पति आला होता पुण्य शुभ चतुर्दशी १४ शनिवारी वाळव्यास शिवाजी भोसला' असा उल्लेख आहे. म्हणजेच शिवाजी महाराज हे १७ डिसेंबर १६५९ रोजी वाळवे गावी आले होते. वाळव्याला हजार वर्षांचा इतिहास आहे. प्राचीन व्यापारी मार्गावरचे हे गाव आहे. वाळव्याला भुईकोट होता. त्याच्या दुरुस्तीचे काम सन १७५२ मध्ये सुरू असल्याची नोंद आहे..या गावात ढाल, तलवार, वाघनखे, तोफांचे गोळे, लहान तोफा यांसारखी ऐतिहासिक शस्त्रे मिळाली होती. बहामनी, आदिलशाही आणि मुघलकालीन नाणीही मिळाली आहेत. भारत इतिहास संशोधन मंडळाचे संशोधक मिया सिकंदरलाल आत्तार यांनी यापैकी काही वस्तू मंडळाला दिल्या होत्या. शिवरायांची लेखन सामग्री मिरजेतील सराफ वासुदेव नाईक नरगुंडे यांनी सातारा येथे लिलावात लेखन सामग्री (दौत व कलमदन) घेतली. .ती मिरजेचे अधिपती श्रीमंत गंगाधराव बाळासाहेब पटवर्धन यांनी त्या सराफांकडून विकत घेतली. ती त्यांनी त्यांच्या वैयक्तिक संग्रहात ठेवली. असा उल्लेख 'मिरज अल्बम'मध्ये आहे. मिरज संस्थानची माहिती देणारे हे पुस्तक १९३५ मध्ये प्रसिद्ध झाले आहे. सध्या हा मौल्यवान ठेवा श्रीमंतांच्या वारसांकडे जतन करून ठेवण्यात आला आहे.