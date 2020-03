धक्कादायक ! सांगलीतील आणखी 12 जणांना कोरोना 

सांगली ः इस्लामपूर येथील कोरोनाग्रस्त कुटुंबातील आणखी 12 जणांना कोरोना विषाणूची लागण झाल्याचे आज स्पष्ट झाले. त्यांचे अहवाल दुपारी हाती आले. आता जिल्ह्यातील कोरोनाग्रस्तांची संख्या एकूण 23 झाली आहे. त्यात संबंधित कुटुंबात काम करणाऱ्या दोघा मोलकरणींचा समावेश आहे. त्यांच्यावर मिरज येथील वैद्यकीय महाविद्यालयात उपचार केले जाणार आहेत. दरम्यान, यासोबत पाठवलेले 13 जणांचा अहवाल नेगेटिव्ह आले आहेत. जिल्ह्यात चार दिवसांपूर्वी चार रुग्णांना कोरोनाची लागण झाल्याचे स्पष्ट झाले होते. इस्लामपूर येथून सौदी अरेबियात हज यात्रेसाठी जावून आलेल्यांना ही लागण झाली. त्यामुळे या चार जणांशी संबंधित लोकांना तातडीने अलगीकरण कक्षात ठेवण्यात आले होते. त्यांतील कोरोनाची लक्षणे दिसणाऱ्यांचे नमुने तपासणीसाठी पाठवण्यात आले होते. दुसऱ्या टप्प्यात त्याच कुटुंबाशी निगडीत 5 जणांना लागण झाल्याचा अहवाल आला आणि काल त्यात आणखी दोन जणांची भर पडली होती. आज त्यात आणखी 12 जण कोरोनाग्रस्त असल्याचे स्पष्ट झाले असून आता जिल्ह्यातील एकूण संख्या 23 झाली आहे. सांगली जिल्ह्यासाठी धक्कादायक अशी माहिती आता हाती आल्याने पुन्हा एकदा सारे हादरून गेले आहेत. इस्लामपूर हाय अलर्ट करण्यात आले आहे. या कोरोनाग्रस्तांच्या संपर्कात आलेल्या एकूण 39 जणांना विलीगीकरण कक्षात ठेवण्यात आले आहे. त्यांचे अहवालही अद्याप यायचे आहेत. त्यातील कोरोनाची लक्षणे दिसून आलेल्यांचे नमुने पाठवून तपासणी केली जात आहे. एकूणच इस्लामपुरात भितीचे वातावरण तयार झाले आहे. मिरज येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात या रुग्णांवर उपचार केले जाणार आहेत. आधीपासूनचे सर्वच रुग्ण येथे ठेवण्यात आले आहेत. आता अलगीकरण कक्षातून हे नवे बारा रुग्णही मिरजेत दाखल केले जाणार आहेत. या रुग्णांसोबत आणखी 13 जणांचे नमुने पाठवण्यात आले होते. ते निगेटीव्ह आल्याने त्यांनी आणि त्यांच्या कुटुंबियांनी निश्‍वास टाकला आहे. या लोकांना काही काळासाठी अलगीकरण कक्षात ठेवून घरी सोडले जाणार आहे.

