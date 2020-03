धक्कादायक....सांगली जिल्ह्यात चौघांना कोरोना 

सांगली- संपूर्ण जगभर धुमाकूळ घातलेल्या "कोरोना' चे चार रूग्ण सांगलीत आढळले आहेत. "कोरोना' बाधित चौघे रूग्ण इस्लामपूरचे असून नुकतेच सौदी अरेबियातून हज यात्रा करून आले आहेत. चौघांचा रिपोर्ट "पॉझिटीव्ह' आल्यामुळे सर्वत्र खळबळ उडाली आहे. संबंधित चौघांना मिरजेतील सिव्हील हॉस्पिटलच्या आयसोलेशन वॉर्डमध्ये ठेवण्यात आले आहे. दरम्यान सिव्हीलच्या आयसोलेशन वॉर्डमध्ये ठेवण्यात आलेल्या 12 जणांचा अहवाल मात्र "निगेटिव्ह' आला आहे. चीनमधून आलेल्या कोरोना विषाणूने जगभर थैमान घातले आहे. महाराष्ट्रातील मुंबई-पुणेमध्ये कोरोना बाधित रूग्ण आढळल्यामुळे सांगली परिसरात गेले काही दिवस चिंता होती. सांगलीमध्ये कोरोना येणार तर नाही ना? याची धास्ती सर्वांना होती. त्यामुळेच कोरोनाचा प्रसार होणारी साखळी तोडण्यासाठी सांगलीकरांनी जनता कर्फ्यूला शंभर टक्के प्रतिसाद दिला. सांगली, मिरज, भारती हॉस्पिटलमध्ये कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर आयसोलेशन वॉर्ड बनवण्यात आले होते. कोरोना बाधित देशातून आलेल्या 23 जणांना आतापर्यंत त्या वॉर्डात ठेवले होते. त्यांचे अहवाल निगेटिव्ह आले आहेत. परदेशवारी केलेल्या चारशेहून अधिक प्रवाशांना होम क्वॉरंटाईन करण्यात आले आहेत. दरम्यान तीन दिवसापूर्वी 12 संशयितांना आयसोलेशन वॉर्डात दाखल केले होते. त्यापैकी एक विटा, आष्टा, जत परिसरातील होते. त्यांचे अहवाल तीन दिवसापासून प्रलंबित होते. त्यांचा अहवाल निगेटिव्ह असल्याचे आज निष्पन्न झाले. ही बातमी दिलासा देणारी असतानाच आज अचानक इस्लामपूर येथील एकाच कुटुंबातील चौघांना कोरोना झाल्याची धक्कादायक बातमी सायंकाळी समोर आली. चौघेजण नुकतेच सौदी अरेबियातून हज यात्रा करून आले आहेत. जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी यांनी चौघांना कोरोना झाल्याच्या वृत्ताला दुजोरा दिला. त्या चौघांना मिरजेतील सिव्हील हॉस्पिटलमधील स्वतंत्र कक्षात ठेवण्यात आले आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात खळबळ उडाली आहे. ही बातमी सर्वत्र पसरल्यानंतर मिरज सिव्हील परिसर सामसूम झाला होता. सोशल मिडियावर देखील या बातमीने खळबळ उडवून दिली.



