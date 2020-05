धक्कादायक....सांगली जिल्ह्यात चार जणांना कोरोना 

सांगली ः जिल्ह्यात आज आणखी चौघांना कोरोनाची लागण झाल्याचे स्पष्ट झाले. खानापुर, शिराळा, कडेगाव आणि कवठेमहांकाळ तालुक्‍यात हे रुग्ण आहेत. सकाळी अहवाल प्राप्त झाला असून जिल्ह्यातील कोरोनाबाधितांची संख्या 92 झाली असून 43 जणांवर उपचार सुरू आहेत, अशी माहिती जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. संजय साळुंखे यांनी दिली. सुलतानगादे तालुका खानापूर येथील 57 वर्षीय महिला दिनांक 22 मे रोजी मुंबईहून आल्या होत्या तसेच करनगुली तालुका शिराळा येथील 33 वर्षीय पुरुष दिनांक 17 मे रोजी मुंबईहून आला होता, तर आंबेगाव तालुका कडेगाव येथील 36 वर्षीय पुरुष दिनांक 24 मे रोजी मुंबईहून आला होता या तिघांना कोरोनाची लागण झाली असून त्यांच्यावर मिरज येथे आयसोलेशन कक्षात उपचार सुरू आहेत. लांडगेवाडी तालुका कवठेमहांकाळ येथील आठ वर्षीय मुलगी ही दिनांक 23 मे रोजी मुंबईहून आल्याने कम्युनिटी क्वारंटाईन मध्येच होती तिला ही कोरोनाची लागण झाली आहे. या सर्वांवर मिरज सिव्हिल येथील आयसोलेशन कक्षात उपचार सुरू आहेत. सुलतानगादे , करंगुली व आंबेगाव येथे कंटेनमेंट झोनची कार्यवाही तसेच अन्य प्रतिबंधात्मक कारवाई सुरू करण्यात आली आहे . आजचे नवीन पॉझिटिव्ह - 4

एकुण रुग्ण - 92

उपचार घेणारे रुग्ण - 43

बरे झालेले रुग्ण 47

मृत्यू - 2



