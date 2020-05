धक्कादायक...जांभूळवाडीच्या दोघांना कोरोना 

इस्लामपूर (सांगली) : मुंबई - पुणे तसेच बाहेरून वाळवा तालुक्‍यात येणाऱ्या लोकांची धास्ती वाढतच चालली आहे. आज रात्री उशिरा वाळवा तालुक्‍यातील जांभूळवाडी येथील दोघांचा कोरोना चाचणी अहवाल पॉझिटिव्ह आला आहे. त्यामध्ये मुंबईहून आलेल्या दाम्पत्याचा समावेश आहे. प्रांताधिकारी नागेश पाटील यांनी ही माहिती दिली. हे दोघेही मुळचे निगडी (ता. शिराळा) येथील आहेत. दोन दिवसांपूर्वी वाळवा तालुक्‍यातील कुंडलवाडी येथील एक युवक पॉझिटिव्ह आला होता, त्यात आज आणखी दोघांची भर पडली आहे. त्यामुळे वाळवा तालुक्‍यात खळबळ माजली आहे. तालुका प्रशासनाने आज रात्री तातडीने उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. आज पॉझिटिव्ह आलेले हे दोघे मुंबईमधील वाशीहून आले आहेत. ते मूळचे निगडी येथील आहेत. जांभूळवाडी हे त्यांचे सासर होते. या दोघांना काल मिरज येथील शासकीय रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले होते. त्या ठिकाणी त्यांची तपासणी करून स्वब घेण्यात आले होते. आज रात्री त्यांचा अहवाल पॉझिटिव्ह आला. हे दोघे शुक्रवारी मेहुणी आणि दोन मुलांच्यासोबत वर्षी-मुंबईहून आले होते. या दोघांच्या संपर्कात आलेल्यांचे तातडीने कॉन्टॅक्‍ट ट्रेसिंग सुरू करण्यात आले आहे. गावात अनुषंगिक उपाययोजना सुरू करण्यात आले असल्याचे नागेश पाटील यांनी सांगितले. "कोरोनाबाधित दाम्पत्य वाशी-मुंबईहून आले आहे. त्यांच्यासोबत दोन मुले आणि युवती असून त्यांचेही स्वब घेतले जातील. त्यांच्या कुटुंबातील सासू, सासरे आणि मेहुणा या तिघांना इन्स्टिट्युशनल क्वारंटाईन केले जाईल. त्यांना अद्याप कोणतीही लक्षणे नाहीत. प्रशासन पूर्ण खबरदारी घेईल."

नागेश पाटील, प्रांताधिकारी.



