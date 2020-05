धक्कादायक....येथील जवानाचे अरूणाचल प्रदेशात सेवा बजावताना निधन 

एरंडोली (सांगली)- पायापाचीवाडी (ता. मिरज) येथील जवान मारुती माहिपती चव्हाण (वय 38) हे भारतीय सैन्यदलात सेवा बजावत असताना अरुणाचल प्रदेश येथे त्यांचा हृदयविकाराच्या धक्‍क्‍याने मृत्यू झाला. पायापाचीवाडी येथील शेतकरी कुटुंबात जन्मलेले मारुती चव्हाण हे 2002 साली भारतीय सैन्यदलात भरती झाले होते. 9-मराठा बटालियन इन्फंट्रीत हवालदार या पदावर कार्यरत होते. त्यांनी देशात व परदेशात आपली सेवा बजावली आहे. अरुणाचल प्रदेश येथे सेवा बजावत असतानाच त्यांना काल पहाटे पाच वाजता छातीत दुखू लागले. त्यातच हृदयविकाराचा धक्‍क्‍याने त्यांचा मृत्यू झाला. शेतकरी कुटुंबात जन्मलेल्या चव्हाण यांना सैन्यदलात सेवा करण्याची फार इच्छा होती. 17 वर्ष 6 महिने सेवा झाल्यानंतर सेवानिवृत्ती न घेता दोन वर्षांपूर्वी आणखी दोन वर्षे सेवा वाढवून घेतली. पुढील वर्षी 2021 ला सेवानिवृत्त होणार होते. त्या आधीच त्यांना वीरमरण आले. त्यांच्या निधनामुळे पायापाचीवाडी गावावर शोककळा पसरली आहे. त्यांना दोन मुले असून आई, वडील शेती करतात. त्यांच्या निधनाची माहिती मिरजेच्या तहसीलदारानी पायापाचीवाडी चे ग्रामसेवक श्री. साळुंखे यांना दिली. श्री. चव्हाण यांचे पार्थिव गुवाहाटी येथून विमानाने बुधवारी पहाटे येणार आहे. त्यानंतर सैन्यदलाच्या खास गाडीतून त्यांच्या मूळ गावी पायापाचीवाडी येथे सकाळी पार्थिव आणले जाईल. त्यांच्या पार्थिवावर शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार करण्यात येणार आहे. कोरोना विषाणूच्या संसर्गामुळे सर्वत्र लॉकडाउन सुरू असून गर्दी टाळण्याचे आवाहन केले जात आहे. त्यामुळे काळजी घेण्यासाठी गाव कामगार तलाठी प्रतिभा धुमाळ, आपत्ती व्यवस्थापन समिती, सरपंच, पोलिस पाटील यांनी गर्दीत न करता शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार होतील असे सांगितले.



Web Title: Shocking .... A soldier from here died while serving in Arunachal Pradesh