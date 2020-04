जादा दराने कोणी जीवनावश्यक वस्तूंची विक्री करत असेल तर या नंबर वर कळवा...

इस्लामपूर (सांगली) - कोरोना विषाणूचा प्रसार होऊ नये म्हणून सर्वत्र लागू आहे. या संचारबंदीच्या कालावधीत जीवनावश्यक वस्तू विक्री करणारे दुकानदार जीवनावश्यक वस्तूंचा साठा करून त्याची जादा दराने विक्री करीत आहेत. त्याचा नाहक त्रास जनतेला होत असल्याच्या ग्राहकाच्या तक्रारी येत आहेत. अशा तक्रारी असल्यास थेट संपर्क साधण्याचे आवाहन तहसीलदार रवींद्र सबनीस यांनी केले आहे. इस्लामपूर येथे कोरोनाचे रुग्ण आढळल्याने परिस्थिती चिंताजनक निर्माण झाली होती, सध्या चित्र आवाक्यात असले तरी धाकधूक कायम आहे. लॉकडाऊन असेपर्यंत योग्य त्या दक्षता घेतल्या जात आहेत. तहसीलदार सबनीस यांनी म्हटले आहे की, 'सध्या सुरू असलेल्या संचारबंदीच्या काळात किरकोळ जीवनावश्यक वस्तूंची व अत्यावश्यक जीवनावश्यक वस्तूंची विक्री करणारे दुकानदार गैरफायदा घेत आहेत. यासाठी सामान्य जनतेला जीवनावश्यक वस्तूंचे दर माहीत असणे आवश्यक आहे. त्याकरिता जिल्हा पुरवठा अधिकारी सांगली तथा सदस्य जिल्हास्तरीय अत्यावश्यक वस्तू व सेवा सनियंत्रण समिती, सांगली यांनी या जीवनावश्यक एका किलोचे वस्तूंचे दर निश्चित केले आहेत. ते असे : गहू -२६ ते ३२, तांदूळ - २८ ते ३४, ज्वारी - २२ ते ३५, बाजरी -२५ ते २८, साखर -३४ ते ३७, शेंगदाणा - ११० ते ११५, मैदा- ३० ते ३२, पोहे-४० ते ४५, तूरडाळ - ९० ते १००, उडीद डाळ-१००ते १२०, हरभरा डाळ- ६५ ते ७०, मुगडाळ - १२० ते १३०, शेंगदाणा तेल - १४०/लिटर, करडई तेल- १३०ते १४०, सूर्यफूल तेल १००ते ११०, सरकी तेल - ९५ ते १०५. या दरापेक्षा जादा दर दुकानदाराने आकारले तर संबंधित दुकानदारावर आपत्ती व्यवस्थापन कायदा व जीवनावश्यक वस्तू कायद्याच्या अंतर्गत कारवाई करण्यात येणार आहे. दुकानदार जादा दर घेत असेल तर नागरिकांनी त्वरित तहसील कार्यालयाच्या (०२३४२) २३५०५० या तसेच तहसीलदारांच्या ७३५०२०२६१७, पुरवठा निरीक्षक यांच्या ९८९०७४०१४१ या नंबरवर संपर्क साधावा.' प्रशासन लक्ष ठेवून शहरात विक्री होत असलेल्या भाजीपाल्याच्या दरावरदेखील प्रशासन लक्ष ठेवून आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या माध्यमातून रोजच्या रोज भाज्यांचे दर घेऊन त्या दराने विक्री होतेय अथवा नाही याकडे लक्ष दिले जात आहे. यातही जादा दराने विक्री होत असल्यास संबंधितांनी संपर्क साधावा, असे आवाहन केले आहे.

