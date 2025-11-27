पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli Politics : आटपाडी–पंढरपूरमध्ये भाऊ-बहीण एकाचवेळी नगराध्यक्षपदाच्या रिंगणात; दोघांच्या लढतीने राजकीय वातावरणात खळबळ!

Sibling Candidates Enter Municipal Election : आटपाडीचे सौरभ पाटील आणि प्रणिती भालके हे दोघेही सख्खे भाऊ-बहीण आटपाडी आणि पंढरपूर येथे नगराध्यक्षपदाच्या आखाड्यात एकाचवेळी उतरले आहेत.
नागेश गायकवाडसकाळ वृत्तसेवा
Updated on

Sangli
pandharpur
political
election
Paschim maharashtra
mayor
Political Culture
aatpadi
political parties
political struggle
Political Accountability
Family Politics in India

