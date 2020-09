सांगली जिल्ह्यात 14 दिवसांत साडेसहा हजार कोरोनामुक्त 

सांगली ः जिल्ह्यातील कोरोना बाधितांची संख्या वेगाने वाढत असताना पालकमंत्री जयंत पाटील यांनी "बेड अडवून ठेवलेल्या' रुग्णांना रुग्णालयातून थेट घरी पाठवण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतला. त्यानंतर कोरोनामुक्त होणाऱ्या रुग्णांचा जिल्ह्यातील टक्का वाढला आणि घरी राहून उपचार घेत लोक बरे झाले. गेल्या 14 दिवसांत 6 हजार 449 लोक कोरोनामुक्त झाले. तुलनेत कोरोना बाधितांचा आकडा दुप्पट वेगाने वाढला आहे. त्यामुळे बेडची समस्या कायम असली तरी त्यावर "होम आयसोलेशन'चा तोडगा याघडीला तरी काहीअंशी उपयुक्त ठरताना दिसतोय. ऑक्‍सिजनचा तुटवडा, व्हेंटिलेटरची अत्यंत कमी संख्या या प्रश्‍नांना भिडत जिल्ह्यात कोरोनाशी लढा सुरु आहे. कोविड केअर सेंटरची संख्या वाढवून काही बेड उपलब्ध करून दिले जात आहेत, मात्र अत्यवस्थ रुग्णांवर वेळेत उपचार सुरु होण्यात अडचणी आहेत. त्यातून मृत्यू दर वाढलाय, हेही नाकारून चालणार नाही. या स्थितीत कोरोनामुक्तीचा वेग वाढणे ही सकारात्मक बाजू म्हणावी लागेल. जिल्हा प्रशासनाकडून उपलब्ध आकडेवारीनुसार, 31 ऑगस्ट रोजी कोरोना मुक्त झालेल्या रुग्णांची संख्या 7 हजार 356 इतकी होती. आता 14 सप्टेंबर रोजी 13 हजार 805 इतकी झाली आहे. म्हणजेच, या 14 दिवसांत 6 हजार 449 लोक बरे झाले आहेत. त्यातील सुमारे 60 टक्के लोक हे रुग्णालयात उपचार घेत होते. ते बरे झाले आणि अत्यवस्थ रुग्णांसाठी बेड उपलब्ध झाला, ही मोठी बाब आहे. दुसरीकडे कोरोना बाधित होण्याची संख्या तुलनेत दुपटीने वाढली आहे. 31 ऑगस्ट रोजी 12 हजार 394 इतकी बाधितांची संख्या होती. ती प्रचंड वेगाने वाढून 14 सप्टेंबर रोजी 24 हजार 39 इतकी झाली आहे. या काळात नव्याने 11 हजार 645 लोक बाधित झाले आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यात बेड उपलब्ध होण्याची समस्या कायम आहे. विशेषतः ऑक्‍सिजन बेडच्या उपलब्धतेसाठी रुग्णांच्या नातेवाईकांची फरफट सुरु आहे.



