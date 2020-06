मणदूरमध्ये आणखी सहा रुग्ण; रुग्णांची संख्या 198 

सांगली : शिराळा तालुक्‍यातील मणदूर येथे आज दिवसभरात आणखी सहा रुग्ण सापडले आहेत. रुग्णांची संख्या 198 झाली असून सद्यस्थितीत 83 रुग्णांवर उपचार सुरू आहेत. नऊ जणांची प्रकृती चिंताजनक आहे. त्यावर मिरजेतील कोरोना रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत, अशी माहिती जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. संजय साळुंखे यांनी दिली. नऊ चिंताजनक

साळसिंगे (ता. खानापूर) येथील 60 वर्षीय व्यक्ती, किडेबिसरीतील 48 वर्षीय व्यक्ती, खिरवडे (ता. शिराळा) येथील 56 वर्षीय पुरुष, मणदूर (शिराळा) येथील 81 वर्षीय व्यक्ती, कदमवाडी (कवठेमहांकाळ) येथील 50 वर्षीय महिला, विटा (हनुमंतनगर) येथील 34 वर्षीय पुरूष, किनरेवाडी येथील 35 वर्षीय पुरूष, विहापूर (कडेगाव) येथील 82 वर्षीय पुरूष, वांगी (कडेगाव) येथील 69 वर्षीय पुरूष अशा नऊ जणांची प्रकृती चिंताजनक आहे. त्यापैकी सातजण व्हेन्टिलेंटरवर आहेत. चार कोरोनामुक्त

आज दिवसभरात चार जण कोरोनामुक्त झाले असून 83 जणांवर अद्याप उपचार सुरू आहेत. नेर्ली (कडेगाव) येथील 25 वर्षीय तरूणी, नेर्ली (कडेगाव) येथील 51 वर्षीय महिला, खलाटी (जत) येथील 62 वर्षीय पुरूष, औंढी (जत) येथील 30 वर्षीय तरूण असे कोरोनामुक्त झाले आहेत. नवे बाधित - 6

एकूण रुग्ण - 198

उपचार घेणारे रुग्ण - 83

बरे झालेले रुग्ण - 108

मृत्यू - 7

पॉझिटिव्ह चिंताजनक - 9

ग्रामीणमधील बाधित - 145

शहरी भागातील बाधित - 42

महापालिका क्षेत्र - 11





Web Title: Six more patients in Mandoor; Number of patients 198