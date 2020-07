मिरजेत दिवसात सहा कोरोना बाधित; एरंडोली, शिंदेवाडीचा समावेश 

मिरज (सांगली) - आज ( सोमवारी ) मिरज शहरातील चार आणि ग्रामीण भागातील दोन असे तब्बल सहाजणांचे तपासणी अहवाल पॉझिटीव्ह आल्याने पुन्हा एकदा शहरासह पुर्व भागात घबराट पसरली. यामध्ये मिरज पुर्व भागातील व्यंकोचीवाडी (एरंडोली) आणि शिंदेवाडी या गावांमधील एक पुरुष आणि महिलेचा समावेश आहे. या सहापैकी चौघेजण खासगी रुग्णालयात उपचार घेणारे आहेत. शहरातील रेवणी गल्ली, सुंदरनगर, शांतीसागर कॉलनी, वाळवे गल्ली या परिसरातील चौघांचे अहवाल पॉझीटिव्ह असल्याचे समजल्यानतंर महापालिका, स्थानिक प्रशासन, आरोग्य विभागाच्या कर्मचारी आधिका-यांनी या परिसराची पाहणी केली. याशिवाय मिरज पुर्व भागातील व्यंकोचीवाडी आणि शिंदेवाडी येथील एक वृध्द महिला आणि पुरूष हे दोघेही शहरातील शिवाजी रुग्णालयातील एका खासगी रुग्णालयात उपचार घेत होते. या रुग्णालयात दोन दिवसांपुर्वी कोरोनाचा रुग्ण सापडला. त्यानतंर या रुग्णालयातील सर्व रुग्णांना याच रुग्णालयात क्वारोंटाईन करण्यात आले. त्यांच्या तपासणीत या दोघांचाही अहवाल पॉझिटीव्ह आले. दरम्यान या सर्व रुग्णांच्या नातेवाईक आणि संपर्कात आलेल्या सर्वांच्या चौकशी आणि तपासणीचे काम युध्दपातळीवर सुरू झाले आहे.

