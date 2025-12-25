पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli Municipal : लहान भूखंडधारकांना दिलासा! बांधकाम परवान्याचे अधिकार थेट नगररचना विभागाकडे

Small Plot Construction Permissions : लहान भूखंडांसाठी नगररचना विभागाला अधिकार; आयुक्तांनी केले अधिकारांचे विकेंद्रीकरण. ‘ई-परमिशन’ प्रणाली सक्तीची; नियमभंग झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाईचा इशारा
सकाळ वृत्तसेवा
सांगली : बांधकाम ऑनलाइन परवाना प्रणाली गतिमान करणे, त्यामध्ये सुसूत्रता आणणे, तसेच विकास परवानगी रेखांकन मंजुरी प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी महापालिका आयुक्तांनी मंजुरीचे अधिकार नगररचना विभागातील अधिकाऱ्यांना प्रदान केले आहेत.

