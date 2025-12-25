Sangli Municipal : लहान भूखंडधारकांना दिलासा! बांधकाम परवान्याचे अधिकार थेट नगररचना विभागाकडे

सांगली : बांधकाम ऑनलाइन परवाना प्रणाली गतिमान करणे, त्यामध्ये सुसूत्रता आणणे, तसेच विकास परवानगी रेखांकन मंजुरी प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी महापालिका आयुक्तांनी मंजुरीचे अधिकार नगररचना विभागातील अधिकाऱ्यांना प्रदान केले आहेत. .त्यानुसार २०० चौरस मीटरपर्यंतच्या भूखंडाचे अधिकार नगररचनाकार, तर ५०० चौरस मीटरपर्यंतच्या भूखंडाचे अधिकार सहाय्यक संचालकांकडे दिले आहेत. त्यावरील अधिकार उपायुक्त आणि स्वतः आयुक्तांकडे आहेत..Igatpuri News : इगतपुरीत 'ऑपरेशन व्ही'चा धडाका! अनधिकृत व्हिला आणि रिसॉर्टवर महसूल विभागाची मोठी कारवाई.प्रादेशिक नियोजन नगररचना अधिनियम (एमआरटीपीए) आणि एकत्रित विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली (यूडीसीपीआर) यानुसार विकास परवानगी देण्याचे अधिकार महापालिका आयुक्तांना आहेत. .आवश्यकतेनुसार हे अधिकार नगररचना विभागातील अधिकाऱ्यांकडे प्राधिकृत करण्याची तरतूद आहे. त्यानुसार आयुक्त सत्यम गांधी यांनी या अधिकारांचे विकेंद्रीकरण करून नगररचना विभागातील अधिकाऱ्यांना प्राधिकृत केले आहे. बांधकाम परवानगी, लेआऊट मंजुरी, प्रीमियम आकारणी, तांत्रिक परीक्षण आदी अधिकार त्यांना प्रदान केले आहेत..Kolhapur Citywide Clearance : कोल्हापूरात महापालिकेची धडाकेबाज कारवाई; जिल्हाधिकारी कार्यालयाजवळील ११ अनधिकृत शेड हटवून १३ हातगाड्या जप्त.आयुक्तांच्या आदेशानुसार महापालिका क्षेत्रातील लहान भूखंडांसाठी बांधकाम परवान्याचे अधिकार नगररचना विभागाकडे देण्यात आले असून, यानुसार २०० चौरस मीटरपर्यंत भूखंड क्षेत्रावरील बांधकाम परवान्याचे अधिकार नगर रचनाकार यांना देण्यात आले आहेत. तर ५०० चौरस मीटरपर्यंतच्या भूखंडावरील अधिकार सहाय्यक संचालक यांना देण्यात आले आहेत. .यामुळे आता लहान भूखंडांसाठी बांधकाम परवानगी, लेआऊट मंजुरी, प्रीमियम आकारणी, तांत्रिक परीक्षण आदीचे अधिकार नगररचना विभागातील अधिकाऱ्यांना प्राप्त झाले आहेत. उपायुक्तांना मोठे म्हणजेच ५०१ ते १००० चौरस मीटर क्षेत्र असलेल्या भूखंडासाठी बांधकाम परवानगीचे अधिकार दिले आहेत. .बांधकाम परवानगी सुधारित बांधकाम परवाना तात्पुरते तसेच अंतिम लेआऊट मंजूर करणे आदींचा यात समावेश आहे. तसेच १००१ चौरस मीटरपेक्षा जास्त क्षेत्र असलेल्या भूखंडासाठी बांधकाम परवानगीचे अधिकार स्वतः आयुक्तांकडे आहेत. .आयुक्तांच्या या आदेशामुळे प्रशासकीय सोय होणार असून, कार्यक्षमताही वाढणार आहे. यामुळे नागरिकांना वेगवान सेवा मिळण्याबरोबरच पारदर्शकता येण्यास मदत होणार आहे. महापालिका आयुक्त सत्यम गांधी यांनी घेतलेला निर्णय योग्य आहे. अधिकारांचे विकेंद्रीकरण केल्यामुळे बांधकाम क्षेत्राला त्याचा लाभ होणार आहे. कामे गतीने होऊन फाईल प्रलंबित राहणार नाहीत. त्यामुळे या निर्णयाचे स्वागत आहे.- दीपक सूर्यवंशी, सदस्य, राष्ट्रीय क्रिडाई स्क्रुटनी अहवाल अनिवार्य.प्रस्तावांना मंजुरी देताना स्क्रुटनी अहवाल अनिवार्य असून प्रत्येक प्रस्तावासाठी मालकी कागदपत्रे, सर्व्हे नोंदी, सात-बारा, सीमांकन नकाशा, एफएसआय गणना, प्रीमियम ताळमेळ, सेवा आरक्षणे, रस्ते रुंदी, झोनिंग बावी आदींचा तपशीलवार स्क्रुटनी अहवाल तयार करूनच परवानगी दिली जाणार आहे. .सर्व मंजुरी, नकार, मुदतवाढ, सुधारित परवानग्या केवळ ‘ई-परमिशन’ प्रणालीतूनच नोंदवून डिजिटल स्वाक्षरीद्वारे देण्यात येणार आहे. हे अधिकार वापरताना कोणतीही कायदेशीर, तांत्रिक त्रुटी, नियमभंग वा गैरप्रकार आढळल्यास त्यास संबंधित अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरून चौकशी अहवालानुसार आवश्यक कार्यवाही करण्यात येणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.