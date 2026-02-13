पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli Mahavitarn : वीज वापर तोच, पण बिल दुप्पट! सांगलीत स्मार्ट मीटरविरोधात संताप उसळला

Meter Controversy : महावितरण कडून स्मार्ट मीटर बसवण्याची मोहीम आता सक्तीने राबवली जात आहे. ‘स्मार्ट मीटर पंधरवडा’च्या नावाखाली घराघरांत मीटर बसवले जात असताना अनेक ग्राहकांनी बिल दुप्पट आल्याची तक्रार केली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
सांगली : महावितरण कंपनीकडून स्मार्ट मीटर बसवण्याच्या पहिल्या टप्प्यात ग्राहकांनी त्याला विरोध दर्शवला. काही ठिकाणी मीटर बसवले, मात्र बिले अव्वाच्या सव्वा आली. त्यावरून वाद झाला.

