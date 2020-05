तर कारवाई होणार; सांगलीच्या "एसपीं'चा इशारा 

सांगली ः सांगली जिल्हा ऑरेंज झोनमध्ये आहे. त्यामुळे व्यवहार सुरू करण्यात आले आहेत. प्रत्येक ठिकाणी "सोशल डिस्टन्सिंग'चे काटेकोर पालन झाले पाहिजे. तसचे कामासाठी जाणाऱ्या लोकांना पोलिसांकडून अडविले जाणार नाही. मात्र, कोरोनाचा धोका कायम असल्याने, विनाकारण रस्त्यावर फिरू नये. अन्यथा कारवाई केली जाईल, असा इशारा पोलिस अधीक्षक सुहैल शर्मा यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिला. ते म्हणाले,""सांगली जिल्ह्यात काही नियमावलीनुसार व्यवसाय खुले करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. त्याठिकाणी सोशल डिस्टन्सिंगचे तंतोतंत पालन झाले पाहिजे. ग्राहक आणि विक्रेते यांच्यात किमान तीन-चार फुटाचे अंतर हवे. तसेच दुकानासमोर गर्दी करता काम नये. प्रमुख पेठांसह मॉलमधील दुकानदारांना परवानगी देण्यात आलेली नाही. कामासाठी बाहेर जाणाऱ्यांना पोलिसांकडून अडवणूक केली जाणार नाही. प्रवास करताना दुचाकीवर एकच व्यक्ती असवा. तसेच चारचाकीमध्ये चालक आणि दोन व्यक्तींशिवाय जादा व्यक्ती नसाव्यात. कामाच्या ठिकाणी कर्मचाऱ्यांना योग्य ती काळजी घेतली पाहिजे. शिवाय रस्त्यावर फिरताना विनामास्क फिरू नये. विनाकारण रस्त्यावर आल्यास कारवाई केली जाईल. तसेच शहरातील गर्दीच्या गल्ल्यांमध्ये प्रवेश बंदी करण्यात आली होती. ती आजपासून खुली करण्यात आली आहे. कंटेन्मेट एरियामध्ये कोणालाही प्रवेश दिला जाणार नाही.'' ते म्हणाले,""प्रत्येक पोलिस ठाण्यात सोशल डिस्टन्सिंग मॅनेजमेंट टीम तयार करण्यात आली आहे. सहायक निरीक्षक किंवा उपनिरीक्षक यांच्या नेतृत्वाखाली ही टीम असले. सोशल डिस्टन्सिंगचे पालन होते की नाही, यावर त्या टीमची नजर आहे. त्याचे पालन न करणाऱ्यांवर कारवाईही केली जाईल. दोन महिन्यानंतर सर्व व्यवहार सुरू होत आहेत. नियमांचे पालन करूनच लोकांनी बाहेर पडावे. कोरोनाचा धोका अद्याप टळलेला नाही. त्यामुळे खबरदारी बाळगणे गरजेचे आहे. '' सीमा भागाता बंदोबस्त

ते म्हणाले,""जिल्ह्यातंर्गत प्रवास करण्यास कोणतीही बंधने नाहीत. मात्र, जिल्ह्यातील सीम भागात मोठ्या प्रमाणावर बंदोबस्त असले. परजिल्ह्यातून येणाऱ्यांकडे परवानगी असली पाहिजेत. त्याठिकणी वैद्यकीय टीम असले. त्याची वैद्यकीय तपासणी करूनच प्रवेश दिला जाईल. सांगलीलगत असणाऱ्या जिल्ह्यात कोरोनाचा अधिक फैलाव आहे. त्यामुळे सांगलीला धोका होण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे नागरिकांनी खबरदारी घ्यावी.'' पोलिसांची सुरक्षेसाठी मेडिकल कार्ड

पोलिस अधीक्षक सुहैल शर्मा म्हणाले,""गेल्या दोन महिन्यांपासून पोलिस रस्त्यावर बंदोबस्तात आहे. त्यांच्या सुरक्षिततेसाठी योग्यती काळजी घेण्यात आली आहे. ज्या पोलिसांना काही आजार किंवा पन्नासपेक्षा जास्त वय आहे. त्यांना बंदोबस्त देण्यात आलेला नाही. तसेच प्रत्येक पोलिस अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे मेडिकल कार्ड तयार करण्यात आले आहे. दोन दिवसातून एकदा त्यांची तपासणी केली जात आहे. म्हणून सांगली पोलिस दलातील एकाही कर्मचाऱ्याला कोरोनाची लागण झालेली नाही.''



