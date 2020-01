...तर अण्णांच्या मौनाचा उद्या अखेरचा दिवस? 

राळेगणसिद्धी : महिलांवरील वाढत्या अत्याचाराविरोधात कठोर कायदा व्हावा व "निर्भया'च्या गुन्हेगारांना त्वरित फाशीची शिक्षा व्हावी, या मागण्यांसाठी ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी सुरू केलेले मौन आंदोलन आज 42व्या दिवशीही सुरू होते. "निर्भया'च्या गुन्हेगारांना फाशीच्या शिक्षेची अंमलबजावणी होईपर्यंत मौन सोडणार नाही, असे हजारे यांनी आधीच स्पष्ट केले आहे. नियोजित वेळेनुसार शनिवारी (1 फेब्रुवारी) "निर्भया'च्या गुन्हेगारांना फाशी दिल्यास हजारे त्याच दिवशी मौन सोडतील, अशी आशा व्यक्त होत आहे.

हजारे यांनी 9 डिसेंबर 2019 रोजी केंद्र सरकारला पत्र लिहून, "निर्भया'च्या गुन्हेगारांना फाशीच्या शिक्षेची अंमलबजावणी आणि महिला अत्याचारविरोधी कठोर कायदा करण्याची मागणी केली होती. त्यासाठी 10 दिवसांत निर्णय न झाल्यास मौन आंदोलनाचा इशारा त्यात दिला होता. अखेर 20 डिसेंबरपासून अण्णांनी मौन धारण केले. आज या आंदोलनाचा 42वा दिवस होता. या आंदोलनादरम्यान हजारे यांना राज्यातून आणि देशातून मोठा पाठिंबा मिळाला. अनेक महिला, कार्यकर्ते, विद्यार्थ्यांनी हजारे यांची भेट घेऊन पाठिंबा दिला. अण्णा आणि 44 दिवसांचे आंदोलन

"निर्भया'च्या गुन्हेगारांना 1 फेब्रुवारीला फाशी दिल्यास आणि त्याच दिवशी अण्णांनी मौन मागे घेतल्यास हे आंदोलन 44 दिवसांचे ठरेल. या आधी त्यांनी 12 वेळा मौन आंदोलन केले होते. सन 1990मध्ये सामाजिक वनीकरणातील भ्रष्टाचाराच्या विरोधात आंदोलन व उपोषण करूनही चौकशी होत नसल्याच्या निषेधार्थ त्यांनी 44 दिवस मौन आंदोलन केले होते. त्यानंतर सरकारने केलेल्या चौकशीत 13 अधिकारी दोषी आढळून आले होते व त्यांच्यावर कारवाई झाली होती. केंद्राची भूमिका काय?

हजारे यांनी महिलांवरील वाढत्या अत्याचाराबाबत कठोर कायदा करण्याची मागणी या आंदोलनाच्या निमित्ताने केली आहे. मात्र, या आंदोलनाच्या काळात आजपर्यंत केंद्र सरकारतर्फे कोणीही याबाबतची भूमिका मांडली नाही. केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले आणि खासदार डॉ. सुजय विखे यांच्या व्यतिरिक्त संसदेशी संबंधित कोणीही हजारे यांच्या भेटीला आले नाही.

