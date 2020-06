लॉकडाउन काळात तब्बल इतके लोक जिल्ह्यात दाखल

सांगली ः कोरोना लॉकडाउन काळात सांगली जिल्ह्यात येणाऱ्यांची संख्या 56 हजार, तर बाहेर जाणाऱ्यांची संख्या 1.40 लाखांवर गेली आहे. विशेष म्हणजे, सांगली जिल्ह्याशेजारील औद्योगिक वसाहतीत काम करणाऱ्यांना ये-जा करण्यासाठी पासेस देण्यात येणार आहेत. याबाबत माहिती देताना अप्पर जिल्हाधिकारी गोपीचंद कदम यांनी सांगितले की, कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढू नये म्हणून देशभर लॉकडाउन जारी आहे. लॉकडाउनमुळे सांगली जिल्ह्यातील अनेक व्यक्ती राज्याबाहेर व राज्यातील अन्य जिल्ह्यात अडकून पडल्या आहेत. तसेच सांगली जिल्ह्यातही अन्य जिल्ह्यातील व राज्याबाहेरील व्यक्ती अडकून पडल्या आहेत. या व्यक्तींना त्यांच्या स्वगृही जाता यावे, यासाठी शासनाच्या वतीने अनेक उपाययोजना करण्यात येत आहेत. त्यानुसार दिनांक 4 जूनपर्यंत सांगली जिल्ह्यातून राज्याबाहेर व अन्य जिल्ह्यात जाणाऱ्यांची संख्या 1 लाख 40 हजार 691 इतकी असून, सांगली जिल्ह्यात राज्याबाहेरून व राज्यातील अन्य जिल्ह्यातून येणाऱ्यांची संख्या 55 हजार 906 इतकी आहे. यामध्ये सांगली जिल्ह्यातून राज्याबाहेर जाणाऱ्या 37 हजार 492 व्यक्ती आहेत, तर राज्यातील अन्य जिल्ह्यात जाणाऱ्या 1 लाख 3 हजार 199 व्यक्ती आहेत. सांगली जिल्ह्यात राज्याबाहेरून येणाऱ्या 12 हजार 444 व्यक्ती आहेत, तर राज्यातील अन्य जिल्ह्यांतून येणाऱ्या 43 हजार 462 व्यक्तींचा समावेश आहे.

