चिंता वाढली! जिल्ह्यात बुधवारी सापडले 40 कोरोना पॉझिटिव्ह; मार्डीत 15 रुग्ण 

सोलापूर : जिल्ह्यात बुधवारी (ता. 1) 40 कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्णांची भर पडली असून त्यापैकी एकाचा मृत्यू झाला आहे. मृत्यू झालेला रुग्ण अक्‍कलकोट शहरातील बुधवार पेठेतील आहे. आता ग्रामीण भागातील रुग्णसंख्या 401 झाली असून त्यापैकी 154 रुग्ण बरे झाले आहेत. आतापर्यंत सोलापूरच्या ग्रामीण भागातील चार हजार 50 व्यक्‍तींची कोरोना टेस्ट करण्यात आली आहे. त्यापैकी 401 रुग्ण पॉझिटिव्ह आले असून अद्याप रुग्णांच्या संपर्कातील 48 संशयित व्यक्‍तींचे अहवाल प्रलंबित आहेत. सद्यस्थितीत ग्रामीण भागातील एक हजार 755 व्यक्‍तींना होम क्‍वारंटाईन करण्यात आले आहे. तर संस्थात्मक विलगीकरण कक्षात एक हजार 145 जणांना ठेवण्यात आले आहे. आतापर्यंत ग्रामीण भागातील 18 जणांचा कोरोनाने बळी घेतला आहे. अद्याप 229 रुग्ण कोरोनाशी दोन हात करीत आहेत. जिल्ह्यातील रुग्णसंख्या 401 झाली

सोलापूर जिल्ह्यात बुधवारी (ता. 1) तब्बल 40 कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्ण सापडले. त्यामध्ये उत्तर सोलापुरातील मार्डीत सर्वाधिक 15 तर बाणेगावात दोन, नवीन विडी घरकुलात पाच, अक्‍कलकोट शहरात सात रुग्ण आढळले. तसेच मोहोळ तालुक्‍यातील आष्टी, पंढरपूर शहरात दोन, गणेश नगरात एक, तर पंढरपूर तालुक्‍यातील शेगाव दुमाला, गणेश नगर, पंढरपुर तालुका पोलिस ठाण्यामागे, दक्षिण सोलापुरातील कुंभारी, लिंबीचिंचोळी, होटगी स्टेशन, बक्षीहिप्परगा, मोहोळमधील महेबूब नगर येथे प्रत्येकी एक रुग्ण आढळला आहे. यामुळे आता सोलापुरच्या ग्रामीण भागातील रुग्णसंख्या 401 झाली आहे.

