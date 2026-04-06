बाळाच्या जन्मानंतर आईचा मृत्यू; एक दिवसाचं बाळ पोरकं, डॉक्टरांच्या निष्काळजीपणाचा आरोप

सोलापूर : प्रसूतीनंतर अवघ्या काही तासांत एका तरुण महिलेचा मृत्यू झाल्याची घटना समोर आली असून, संबंधित खासगी रुग्णालयातील डॉक्टर व कर्मचाऱ्यांच्या निष्काळजीपणामुळे हा प्रकार घडल्याचा आरोप नातेवाईकांनी केला आहे. या प्रकरणी फौजदार चावडी पोलिस ठाण्यात आकस्मात मृत्यूची नोंद करण्यात आली असून, पोलिसांनी तपास सुरू केला आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, अनुजा बावळे (वय २२, रा. निराळे वस्ती) यांना शनिवारी (ता. ४) प्रसूतीकळा सुरू झाल्याने सरस्वती चौक परिसरातील एका खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. सायंकाळी सव्वासातच्या सुमारास त्यांची सिझेरियनद्वारे प्रसूती होऊन त्यांनी मुलाला जन्म दिला. नातेवाइकांच्या म्हणण्यानुसार, त्यानंतर रात्री साडेअकराच्या सुमारास अनुजांची प्रकृती बिघडू लागली..याबाबत वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांना माहिती देऊनही तत्काळ प्रतिसाद मिळाला नाही, असा आरोप करण्यात आला आहे. काही वेळाने अन्य रुग्णालयात हलवण्याचा सल्ला देण्यात आल्याचेही नातेवाइकांनी सांगितले. मात्र, हलवण्यापूर्वीच त्यांचा मृत्यू झाल्याचे त्यांनी नमूद केले..दरम्यान, या घटनेनंतर संतप्त नातेवाइकांनी 'सखोल चौकशी करून दोषींवर गुन्हा दाखल करावा' अशी मागणी करत पोलिसांकडे निवेदन दिले. संबंधित प्रकरणात वैद्यकीय कागदपत्रांची तपासणी करून अहवाल जिल्हा शल्यचिकित्सकांकडे पाठविण्यात येणार असल्याचे पोलिसांनी सांगितले. त्यानंतर पुढील कारवाईचा निर्णय घेतला जाणार आहे. दरम्यान, या घटनेची माहिती मिळताच काही स्थानिक पदाधिकारी व नागरिकांनी रुग्णालयात धाव घेतली..एक दिवसाचे बाळ आईविना पोरके प्रसूतीनंतर नवजात बाळाच्या आगमनाने कुटुंबात आनंदाचे वातावरण होते. मात्र, काही तासांतच आईचा मृत्यू झाल्याने हा आनंद दुःखात परिवर्तित झाला. अनुजा बावळे यांचा मृत्यू झाल्याने नवजात बालक आईविना पोरके झाले आहे.