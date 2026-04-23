Solapur Water : 4.5 कोटींच्या थकबाकीने भोसे प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना ठप्प; 39 गावांचा उन्हाळ्यात पाण्याचा प्रश्न गंभीर

मंगळवेढा : 39 गावाची तहान भागवणाऱ्या भोसे प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनेतील थकीत वीज बिल,पाटबंधारे पाणीपट्टी,कर्मचारी पगार ही रक्कम 4.5 कोटी पेक्षा अधिक असून ग्रामपंचायतीकडील येणेबाकी 14 लाखाची असून तफावतीमुळे शिवाय सध्या भीमापात्र कोरडे ठणठणीत असल्यामुळे यंदाच्या उन्हाळ्यात ही योजना सुरू होण्याची शक्यता धूसर आहे..स्व.आ.भारत भालके यांनी 39 गावाला पिण्याच्या पाण्यासाठी 80 कोटीची भोसे प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना राबविली.या लाभक्षेत्रातील काही गावे पावसाळ्याच्या दिवसात स्वतःची योजना असते म्हणून पाणी घेत नाहीत मात्र उन्हाळ्यामध्ये सर्वच गावाला या योजनेच्या पाण्याची आवश्यकता असते मात्र सध्या 39 गावातील ग्रामपंचायतकडील पाण्याची येणे बाकी जवळपास 14 लाख इतकी आहे.उचेठाण बंधाय्रातून पाणी उपसा केलेले वीज बिल 2 कोटी 85 लाख तर जुनोनी जलशुद्धीकरण केंद्राचे वीज बिल 45 लाख थकीत आहे याशिवाय पाटबंधारे विभागाची पाणीपट्टी व त्यावरील दंडव्याजासह 1 कोटी 30 लाखाच्या पुढे आहे तर कार्यरत कर्मचाऱ्यांचा चार महिन्याचा पगार 2.5 लाखापेक्षा अधिक थकीत आहे.येणेबाकी 13 लाख देणेबाकी 4.5 कोटी या तफावतीतील रक्कम कोण भरणार हा प्रश्न मात्र अनुत्तरीत आहे. जुनोनी जलशुद्धीकरण केद्रात सौरऊर्जेतून वीज निर्मितीचे काम पूर्ण झाले असून ते अद्याप कार्यान्वित करण्यात नाही तर उचेठाण केंद्रावर देखील सौर उर्जेव्दारे वीजपुरवठा केल्यास भविष्यात वीज बिलापासून मुक्तता होऊ शकते मात्र याकडे दुर्लक्ष झाले. .सदर योजना महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणने त्यांच्याकडील थकीत वीज बिल व पाणीपट्टी न भरता जिल्हा परिषदेकडे हस्तांतरित केली. सध्या या योजनेची जबाबदारी शिखर समितीकडे दिली मात्र शिखर समितीचे अध्यक्ष असलेल्या हुन्नूरच्या सरपंच पदाचा कार्यकाल संपून तीन वर्षे होऊनसुध्दा शिखर समितीला सध्या अध्यक्षच नाही. अध्यक्षाविना शिखर समितीचे कामकाज सुरू आहे त्यामुळे सर्वाधिक भार हून्नूरच्या ग्रामसेवकावर पडत आहे त्यामुळे त्यांनी दैनंदिन कामकाज बघून हे काम करताना देखील अडचणीचे ठरत आहे अशा परिस्थितीत ही योजना चालवण्यासाठी चालढकल होत आहे त्यामुळे 80 कोटीचा निधी आजमीतीला वाया गेला. सध्या या योजनेच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी जवळपास 50 लाखाचा निधी उपलब्ध झाला. सीमावर्ती भागातील सोड्डी शिवणगी या भागात योजनेचे पाणी जात नाही त्यासाठी श्वावत उपाययोजना करण्यासाठी पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांनी जिल्हा नियोजनमधून थकीत वीज बिल व पाणीपट्टीसाठी तरतूद करणे आवश्यक आहे..या योजनेत सलगर खुर्द ते येळगी ही पाईपलाईन जमिनीवर आहे. या ठिकाणी नवीन पाईपलाईन टाकण्याची आवश्यकता आहे जलजीवनमधून नवीन पाईपलाईनचे अंदाजपत्रक केले मात्र त्याला अद्याप मंजुरी मिळाली नाही पाणी मिळाले नसताही 30 हजार पाणीपट्टीची मागणी होत आहे दुष्काळ भाग असल्यामुळे नवीन पाईपलाईनच्या कामाला तात्काळ मंजुरी मिळणे आवश्यक आहे.सचिन चव्हाण माजी सरपंच येळगी.जुनोनी जलशुद्धीकरण केंद्रात 150 किलोवॅटचा सौरप्रकल्प लवकरच कार्यान्वित होईल.जलजीवनला निधी नसल्यामुळे उचेठाण येथे 60 किलोवॅटचा सौर प्रकल्प कार्यान्वित झाला नाही निधी उपलब्ध झाल्यास वीज बिलापासून सुटका होणार आहे मात्र सध्या थकीत पाणीपट्टी आणि विज बिल भरण्यासाठी वीस लाखाची तरतूदीसाठी प्रयत्न सुरू आहेत.त्यानंतर योजना सुरू होऊ शकेल.प्रसाद काटकर उपअभियंता ग्रामीण पाणीपुरवठा.भोसे प्रादेशिक पाणीपुरवठा सुरू करण्यासाठी आ.अवताडे यांच्या माध्यमातून पालकमंत्र्याकडे वीजबिल व पाणीपट्टीसाठी तरतुद करावी या मागणीसाठी प्रयत्न करणार आहे.प्रदीप खांडेकर जिल्हा परिषद सदस्य.