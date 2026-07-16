Ganja Seized : अंकोली येथे सापडला 40 किलो गांजा; संशयीताला तीन दिवस पोलीस कोठडी

मोहोळ - अंकोली, ता. मोहोळ येथील एका शेतकऱ्याच्या गोठ्या शेजारील पत्र्याच्या खोलीत 20 लाख 19 हजार रुपयाचा 40 किलो गांजा सापडला असल्याची घटना तारीख 16 जुलै रोजी सकाळी साडेसात वाजता घडली. या प्रकरणी भैरवनाथ नरहरी भोसले (वय-51) रा. अंकोली असे गुन्हा दाखल झालेल्याचे नाव आहे. त्याला अटक करून मोहोळ येथील न्यायालया समोर उभे केले असता त्याला तीन दिवस पोलीस कोठडीत ठेवण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले..या संदर्भात मोहोळ पोलिसां कडून मिळालेल्या माहिती नुसार, मोहोळ पोलीस ठाणे व स्थानिक गुन्हे शाखा सोलापूर ग्रामीण यांना गोपनीय बातमीदारा मार्फत माहिती मिळाली की, अंकोली येथील भैरवनाथ भोसले यांच्या शेतातील गोठ्यामध्ये अमली पदार्थ गांजा असल्याची माहिती मिळाली..दरम्यान मिळालेल्या माहितीची खातर जमा करण्यासाठी स्थानिक गुन्हे शाखा सोलापुर व मोहोळ पोलिसांनी भोसले यांच्या गोठ्या जवळ असलेल्या दोन पंचासह छापा टाकला असता, गोठया शेजारील पत्र्याच्या खोलीची झडती घेतली असता, तीन प्लास्टिक पोत्या मध्ये विविध पॅकेट मध्ये भरून ठेवलेला एकूण 40 किलो 385 ग्रॅम वजनाचा गांजा मिळून आला. त्याची किंमत 20 लाख 19 हजार 250 रुपये एवढी आहे..या प्रकरणी मोहोळ पोलीस ठाण्याचे पोलीस उपनिरीक्षक नवनाथ शंकर पाटील (वय-30) यांनी मोहोळ पोलिसात फिर्याद दिली असून, गुंगीकर औषधी द्रव्य व मनो व्यापारावर परिणाम करणारे अमली पदार्थ अधिनियमा नुसार भैरवनाथ भोसले याच्या विरोधात गुन्हा दाखल झाला आहे. या घटनेचा अधिक तपास पोलीस अधीक्षक अतुल कुलकर्णी, अप्पर पोलीस अधीक्षक विजय कबाडे, उपविभागीय पोलिस अधिकारी सुरज जगताप, पोलीस निरीक्षक दीपक पाटील यांच्या मार्गदर्शना खाली सहाय्यक पोलीस निरीक्षक नितीन अतकरे करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.