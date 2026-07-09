School Closure Protest : मंगळवेढ्यात 160 शाळासह 459 शिक्षक शाळा बंद आंदोलनात सहभागी

मंगळवेढा - राज्यातील शिक्षकांच्या प्रलंबित विविध प्रश्न त्या संदर्भात आज पुकारण्यात आलेल्या शाळा बंद आंदोलनामध्ये मंगळवेढ्यातील 459 शिक्षकांनी सहभाग नोंदवला तर 51 शिक्षक प्रत्यक्ष कामावर हजर असल्याची माहिती गटशिक्षणाधिकारी दर्शन मेहता यांनी दिली..आजच्या शाळा बंद आंदोलनामध्ये 183 पैकी 160 शाळा बंद होत्या तर 23 शाळा सुरू होत्या खाजगी 16 शाळा बंद तर 4 सुरू होत्या. दि. 1 सप्टेंबर 2025 रोजी सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निवाड्यामुळे दीर्घकाळ सेवेत कार्यरत असलेल्या शिक्षकांवर देखील टीईटी लादण्यात आली आहे. या अन्यायकारक निर्णयातील दुरुस्तीसाठी केंद्र सरकारने आर. टी. ई. कलम 23 मध्ये व एन. सी. टी. ई.अधिसूचनेत दुरुस्तीसाठी सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला नाही..राज्य स्तरावर देखील सरकारने पुनर्विचार याचिका दाखल करावी, सेवेतील शिक्षकांसाठी त्यांच्या अनुभव व कौशल्याचा विचार करुन वेगळी परीक्षा घ्यावी असे अनेक पर्याय देखील सूचित केले. मात्र याचा कुठलाही विचार अद्याप झालेला नाही. उलट टीईटी पेपर फुटीमुळे शिक्षकांना अधिकच मानसिक त्रासाला सामोरे जावे लागले..उलट टीईटीसाठी 31ऑगष्ट 2028 पर्यंतचा अवधी दिला असतानाही पदोन्नती प्रक्रिया राबविताना 1/9/2025 पूर्वी टीईटी उत्तीर्ण असलेल्याच शिक्षकांना पदोन्नती दिली जात आहे. दीर्घकाळ सेवेत असलेल्या सेवाज्येष्ठ शिक्षकांना नैसर्गिक न्यायाने पदोन्नतीचा लाभ मिळणे आवश्यक आहे मात्र शिक्षण संचालक कार्यालयाकडून पारीत केलेल्या दि. 14 मे 2026 च्या पत्रामुळे डावलण्यात आल्यामुळे सेवा ज्येष्ठ शिक्षकांत अन्यायाची भावना वाढीस लागली..नवीन शैक्षणिक वर्षाच्या आरंभी एस. आय. आर. मोहीम सुरु झाली असून बी. एल. ओ. काम प्रत्यक्ष निवडणुकीशी संबंधित नसतानाही बहुतेक ठिकाणी शिक्षकांकडे ही जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे.त्यामुळे संपूर्ण राज्यातील शिक्षकांमध्ये प्रचंड अस्वस्थता असून नवीन शैक्षणिक वर्षाच्या आरंभी विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तापूर्ण शिक्षणात बाधा निर्माण होईल अशी स्थिती निर्माण झाली. या पार्श्वभूमीवर संपूर्ण राज्यात समन्वय समितीच्या वतीने आज शाळा बंद आंदोलन पुकारण्यात आले..प्रमुख मागण्यासेवेमध्ये कार्यरत शिक्षकांना टीईटी सक्तीचा पुनर्विचार करण्यात यावा. सेवेतील शिक्षकांचा शैक्षणिक अनुभव, कौशल्ये, शैक्षणिक तंत्रे, इ. पहिली ते आठवीचा अभ्यासक्रम या बाबी विचारात घेतल्या जाव्यात.नवीन शैक्षणिक वर्षाच्या आरंभी विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे. यासाठी B.L.O. म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या शिक्षकांना कार्यमुक्त करुन SIR मोहीमेसाठी पर्यायी व्यवस्था करण्यात यावी.पदोन्नती प्रक्रिया राबविताना सेवाज्येष्ठ शिक्षकांवर होणारा अन्याय दूर करण्यासाठी दि. 14 मे 2026 रोजी मा. शिक्षण संचालक, पुणे यांनी निर्गत केलेले पत्र अधिक्रमित करण्यात यावे.सर्व राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना सरसकट मूळची जुनी पेन्शन योजना लागू करावी. दि.15 मार्च 2024 रोजी काढण्यात आलेला संचमान्यता आदेश रद्द करावा. विषय शिक्षक पद मंजुरीसाठी वरिष्ठ प्राथमिक शाळा व माध्यमिक शाळांसाठी करण्यात आलेला भेदभाव दूर करावा..टीईटी सक्ती, बीएलओ सारखी अशैक्षणिक कामे, पदोन्नती प्रक्रियेत सेवाजेष्ठ शिक्षकांवर होणारा अन्याय यामुळे शिक्षकांत असणारा असंतोष या आंदोलनातून व्यक्त झाला. सोलापूरसह संपूर्ण राज्यात या आंदोलनाला मोठा प्रतिसाद मिळाला. शासनाने दखल घेऊन या प्रश्नांची सोडवणूक करावी.- सुरेश पवार, शिक्षक नेते, सोलापूर..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.