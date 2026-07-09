सोलापूर

School Closure Protest : मंगळवेढ्यात 160 शाळासह 459 शिक्षक शाळा बंद आंदोलनात सहभागी

राज्यातील शिक्षकांच्या प्रलंबित विविध प्रश्न त्या संदर्भात आज पुकारण्यात आलेल्या शाळा बंद आंदोलनामध्ये मंगळवेढ्यातील 459 शिक्षकांनी सहभाग नोंदवला.
School Closure Protest

School Closure Protest

esakal

हुकूम मुलाणी ​
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मंगळवेढा - राज्यातील शिक्षकांच्या प्रलंबित विविध प्रश्न त्या संदर्भात आज पुकारण्यात आलेल्या शाळा बंद आंदोलनामध्ये मंगळवेढ्यातील 459 शिक्षकांनी सहभाग नोंदवला तर 51 शिक्षक प्रत्यक्ष कामावर हजर असल्याची माहिती गटशिक्षणाधिकारी दर्शन मेहता यांनी दिली.

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