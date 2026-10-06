Solapur News : दक्षिण सोलापूर तालुक्यात कडक उन्हात ६० टक्के खरिपाचे पंचनामे पूर्ण; प्रशासकीय यंत्रणा थेट शेतकऱ्यांच्या बांधावर

दक्षिण सोलापूर - दक्षिण सोलापूर तालुक्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे खरीप पिकांचे अतोनात नुकसान झाले असून, बाधित शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी प्रशासनाने युद्धपातळीवर पावले उचलली आहेत. दक्षिण सोलापूर तहसील कार्यालय आणि मंद्रूप अप्पर तहसील कार्यालय यांच्या संयुक्त विद्यमाने कडक उन्हाची तमा न बाळगता महसूल व कृषी विभागाचे पथक थेट शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन अचूक पंचनामे करत आहे..तालुक्यात आतापर्यंत तब्बल ३६ हजार ७७ हेक्टर क्षेत्रावरील पीक नुकसानीचे पंचनामे अत्यंत पारदर्शकपणे पूर्ण करण्यात आले आहेत. या मोहिमेत आतापर्यंत २७ हजार १० शेतकरी खातेदारांचा डेटा संकलित करण्यात आला असून, एकूण उद्दिष्टाच्या ५९.१ टक्के काम यशस्वीरित्या पूर्ण झाले आहे. उर्वरित बाधित क्षेत्राचे पंचनामे आगामी गुरुवारपर्यंत पूर्ण करण्याचे कडक निर्देश देण्यात आले आहेत. बंकलगी शिवार व इतर बाधित भागांत सकाळपासून ते अगदी संध्याकाळपर्यंत ही मोहीम अविरत सुरू आहे..शेतकऱ्यांना वेळेत आणि न्याय्य नुकसान भरपाई मिळावी, या उद्देशाने वरिष्ठ अधिकारी स्वतः मैदानात उतरून देखरेख करत आहेत. प्रांताधिकारी सुमित शिंदे यांनी होनमुर्गी व वडकबाळ गावांतील शेतांना प्रत्यक्ष भेटी दिल्या. तहसीलदार किरण जमदाडे यांनी बोरामणी, दोड्डी, उळे, कासेगाव, मुस्ती भागात, तर मंद्रूपचे अप्पर तहसीलदार विष्णू बुटे यांनी मंद्रूप, निंबर्गी, नांदणी, कुसूर व भंडारकवठे भागात पाहणी करून पंचनाम्यांच्या कामाला गती दिली..या संपूर्ण प्रक्रियेत तालुका कृषी अधिकारी अवधूत मुळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली ग्राम महसूल अधिकारी प्रसेनजीत कांबळे, कृषी अधिकारी सचिन काळे, ग्रामपंचायत अधिकारी उमेश कोळी आणि महसूल सेवक सिद्धाराम अर्जुने यांचे संयुक्त पथक तळपत्या उन्हात काम करत आहे.थेट शेतात येऊन पंचनामे होत असल्यामुळे आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या प्रत्यक्ष उपस्थितीमुळे शेतकऱ्यांमधून समाधान व्यक्त केले जात असून, उर्वरित कामे वेळेत पूर्ण करण्याचा मानस प्रशासकीय यंत्रणेने व्यक्त केला आहे..शेतकऱ्याची प्रतिक्रिया -यंदाच्या निसर्गाच्या लहरीपणामुळे सोयाबीन, उडीद आणि इतर खरीप पिके हातातून गेली आहेत. अशा बिकट परिस्थितीत शासकीय अधिकारी स्वतः उन्हात आमच्या बांधावर येऊन नुकसानीची नोंद घेत आहेत, ही प्रशासनाची तत्परता कौतुकास्पद आहे. मात्र, केवळ पंचनामे न करता सरकारने तातडीने पुढील प्रक्रिया पूर्ण करावी. कोणतीही तांत्रिक दिरंगाई न करता थेट आमच्या बँक खात्यावर नुकसान भरपाई जमा करावी, जेणेकरून संकटात सापडलेल्या बळीराजाला खरा आर्थिक आधार मिळेल.- प्रशांत गायकवाड, बाधित शेतकरी, उळे (दक्षिण सोलापूर)..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.