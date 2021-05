जिल्ह्यात शुक्रवारी 2155 नवे कोरोनाबाधित ! एकाच दिवशी 1724 जण कोरोनामुक्त

सोलापूर : शहर व जिल्ह्यात शुक्रवारी 2 हजार 155 नव्या कोरोना (Covid-19) बाधितांची भर पडली आहे. त्यामध्ये 2 हजार 36 रुग्ण हे ग्रामीण भागातील तर 119 रुग्ण हे महापालिका हद्दीतील आहेत. आज एकाच दिवशी 1 हजार 724 जण कोरोनामुक्त (Coronafree) झाल्याने त्यांना रुग्णालयातून घरी सोडण्यात आले आहे. त्यातील 1 हजार 568 रुग्ण हे ग्रामीण भागातील तर 156 रुण हे महापालिका हद्दीतील आहेत. (A total of 2155 new corona positive patients were detected in the district on Friday)

कोरोनामुळे 39 जणांचा मृत्यू झाल्याचे आजच्या अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. त्यातील 36 जण ग्रामीण भागातील तर तीन जण महापालिका हद्दीतील आहेत. रुग्णालयात सध्या 17 हजार 285 ऍक्‍टिव्ह कोरोनाबाधित रुग्णांवर उपचार सुरू आहेत. त्यातील 16 हजार 50 जण ग्रामीण भागातील तर 1 हजार 235 जण हे महापालिका हद्दीतील आहेत. गेल्या काही दिवसांमध्ये नव्या रुग्णांची संख्या घटू लागली आहे.

तीन तालुक्‍यांत प्रत्येकी सहा मृत्यू

ग्रामीण भागात शुक्रवारी कोरोनामुळे 36 जणांचा मृत्यू झाल्याचे समोर आले आहे. त्यामध्ये बार्शी, माढा व पंढरपूर या तीन तालुक्‍यांत प्रत्येकी सहा जणांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला आहे. करमाळा व दक्षिण सोलापूर तालुक्‍यातील प्रत्येकी 4, माळशिरस व मोहोळ तालुक्‍यातील प्रत्येकी 5 जणांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाल्याचे आजच्या अहवालातून स्पष्ट झाले आहे.

माळशिरसमध्ये 403 नवे बाधित

ग्रामीण भागात आज 2 हजार 36 नव्या कोरोना बाधितांची भर पडली आहे. त्यामध्ये माळशिरस तालुक्‍यात सर्वाधिक 403 नवीन रुग्ण आढळले आहेत. अक्कलकोट तालुक्‍यात 65, बार्शी तालुक्‍यात 272, करमाळा तालुक्‍यात 165, माढा तालुक्‍यात 199, मंगळवेढा तालुक्‍यात 293, मोहोळ तालुक्‍यात 158, उत्तर सोलापूर तालुक्‍यातील 31, पंढरपूर तालुक्‍यात 269, सांगोला तालुक्‍यात 144, दक्षिण सोलापूर तालुक्‍यात 37 नवीन रुग्ण आढळले आहेत.