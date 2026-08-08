Solapur Crime: तरुणीने दोन मित्रांच्या मदतीने केला मित्राचा खून, चार दिवसांनंतर विहिरीत पाण्यावर तरंगला मृतदेह

अक्कलकोट शहर: ओळखीच्या मैत्रिणीला दारूच्या नशेत शिवीगाळ केली आणि तिने दोन मित्रांच्या मदतीने तरुणाला संपविले. २ ऑगस्टला खून करून त्यांनी तरुणाचा मृतदेह किणी रोडवरील विहिरीत टाकला होता. ६ ऑगस्टला त्या तरुणाचा मृतदेह विहिरीच्या पाण्यावर तरंगत होता. .सुरवातीला अक्कलकोट उत्तर पोलिसांत आकस्मिक मयताची नोंद झाली होती; पण मृतदेहाच्या उत्तरीय चाचणीतून त्याचा खून झाल्याचे समजले. सागर श्रीशैल व्हनचेंजे (वय २७, रा. दहीटणेवाडी, ता. अक्कलकोट) असे मृताचे नाव आहे..Batwara 1947: योगी आदित्यनाथ यांनी सनी देओल अन् प्रीती झिंटाला दिली खास भेट; सोशल मीडियावर फोटो व्हायरल!.यात पोलिसांनी तिघांना अटक केली आहे. किणी रोडलगतच्या गौरीशंकर भरमशेट्टी यांच्या शेतातील विहिरीत सागर व्हनचेंजे याचा मृतदेह तरंगत होता. पोलिसांच्या उपस्थितीत मृतदेह पाण्याबाहेर काढण्यात आला.मृताच्या डोक्यात गंभीर जखमा होत्या. डोक्याला पट्टी बांधलेली होती. त्यामुळे त्याचा खून झाल्याचा पोलिसांना संशय होता. पोलिस उपअधीक्षक राजेंद्र टाकणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस निरीक्षक अविनाश पवार यांनी गुन्हे प्रकटीकरण पथकाच्या मदतीने तपास सुरू केला. गोपनीय माहितीच्या आधारे पोलिसांनी तिघांना वेगवेगळ्या ठिकाणांवरून ताब्यात घेतले आणि त्यांनी खुनाची कबुली दिली..तत्पूर्वी, १ ऑगस्टच्या रात्री कारंजा चौकात मृत सागर व्हनचेंजे याचा ओळखीच्या श्रुती यारोळे हिच्यासोबत वाद झाला होता. त्याठिकाणी नागनाथ बनसोडे आणि बाळू शिंदे देखील होते. त्यानंतर तिघेही दुचाकीवरून जुना किणी रोड परिसरातील शेतात गेले. त्याठिकाणी तिघांनी मिळून सागरचा खून करून मृतदेह विहिरीत टाकून दिल्याचेही संशयितांनी सांगितले..मृताच्या हातावर ‘सागर’, वाहनाच्या ‘गिअर’चे गोंदण मृतदेह पाण्यातून बाहेर काढल्यावर त्याच्या उजव्या हातावर इंग्रजीमध्ये ‘सागर’, डाव्या हातावर ‘आई’ आणि त्याच हातावर वाहनाच्या गिअरचे चित्र गोंदलेले दिसले. पाच दिवसांपासून मृतदेह पाण्यात राहिल्याने त्याची ओळख पटणे शक्य नव्हते. पोलिसांनी त्याचा आणि गोंदणाचा फोटो सोशल मीडियावर टाकला. काही वेळात त्याची ओळख पटली, असे पोलिस उपअधीक्षक टाकणे यांनी सांगितले..Siddhivinayak Temple : ठाकरे गटाची अडचण वाढणार? सिद्धिविनायक मंदिरातील देणगी व्यवहारांची मागील पाच वर्षांची होणार चौकशी; सीएम फडणवीसांचे आदेश.सकाळी दवाखान्यात नेले, रात्री रागात केला खून संशयित आरोपी श्रुती यारोळे व मृत सागर एकमेकांचे खूप जवळचे मित्र होते. नागनाथ व बाळू हेही नेहमी त्यांच्यासोबत दारू प्यायचे. सागर वाहनचालक होता. २ ऑगस्ट रोजी आजारी सागरला श्रुतीने दवाखान्यात नेले होते. मात्र, सागर त्या दिवशी श्रुतीला घाणघाण शिवीगाळ करत होता. या रागातून श्रुतीने नागनाथ व बाळूच्या मदतीने त्याचा खून केला. दोघांनी सागरला पकडले आणि श्रुतीने दोन-तीन वेळा दगडाने मारले. त्यात सागर जागीच ठार झाला. त्यानंतर तिघांनी मृतदेह दूरवरील विहिरीत नेऊन टाकला होता, अशीही माहिती तपासात समोर आली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.