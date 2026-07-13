Solapur: गौडगाव (बु) येथे विदयार्थ्यांना वॉटर बॉटल, वॉटर प्युरिफायरचे लोकार्पण, १०० वृक्षांचे वृक्षारोपण

अक्कलकोट: गौडगाव (बु.) येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक मराठी व कन्नड शाळेत विद्यार्थ्यांच्या आरोग्य, शिक्षण आणि पर्यावरण संवर्धनाला चालना देणारे विविध सामाजिक उपक्रम राबविण्यात आले. .शालेय विदयार्थ्यांना मदतीचा हात देणे हा समाजोपयोगी कार्याचा संकल्प बनू शकतो, याचे प्रेरणादायी उदाहरण युवा उद्योजक निसारभाई शेख यांनी घालून दिले.यावेळी शाळेतील सर्व विद्यार्थी-विद्यार्थिनींना ३०० वॉटर बॉटलचे वाटप, ८० लिटर क्षमतेच्या वॉटर प्युरिफायरचे लोकार्पण, भोजनाची सोय तसेच १०० वृक्षांचे वृक्षारोपण करण्यात आले..कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी अक्कलकोट संस्थानचे श्रीमंत मालोजीराजे भोसले होते. प्रमुख उपस्थितीत गटशिक्षणाधिकारी प्रशांत अरबाळे, विस्ताराधिकारी लकप्पा पुजारी, सोलापूर महानगरपालिकेच्या माजी नगरसेविका सुमन चाबुकस्वार, माजी सरपंच सिद्धाराम म्हेत्रे, रवी माशाळकर, जगदीश माळी, सोमनाथ शेरीकर,कल्पना म्हेत्रे, शशिकला सुतार तसेच मराठी व कन्नड शाळेचे मुख्याध्यापक उपस्थित होते.विद्यार्थ्यांना स्वच्छ व शुद्ध पिण्याचे पाणी उपलब्ध व्हावे या उद्देशाने शाळेला वॉटर प्युरिफायर भेट देण्यात आला..ऑफिसला यायला उशीर होतो... दहिसरवरून येताना ट्राफिक लागतं, मला भायखळ्याला बंगला द्या; BMC उपमहापौरांची अश्विनी भिडेंकडे मागणी.पर्यावरण संवर्धनाचा संदेश देत मान्यवरांच्या हस्ते शाळा परिसरात वृक्षारोपण करण्यात आले. या वृक्षांचे संगोपन करण्याची जबाबदारी विद्यार्थ्यांनी आणि शिक्षकांनी स्वीकारली. विद्यार्थ्यांना वॉटर बॉटल आणि भोजनाचे वाटप करून त्यांच्या आरोग्याबाबतही जागरूकता निर्माण करण्यात आली. गावातील सुपुत्र म्हणून निसारभाई शेख यांनी स्वतःच्या वाढदिवसाच्या होणारा खर्च हा डामडौल करण्यात घालवला नाही तर समजहितासाठी वापरला आहे..Medha Manjrekar Cancer: मेधा मांजरेकरांच्या कॅन्सरवर लेक सईची पहिली प्रतिक्रिया; म्हणाली- आई तू खूप... .सामाजिक बांधिलकी जपत विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी राबविलेल्या या उपक्रमाचे ग्रामस्थ, पालक, शिक्षक आणि नागरिकांनी विशेष कौतुक केले. समाजोपयोगी कार्यातून वाढदिवस साजरा करण्याची ही संकल्पना इतरांसाठीही प्रेरणादायी ठरत असल्याची भावना उपस्थितांनी व्यक्त केली.कार्यक्रमास ग्रामस्थ, मित्रमंडळ, शिक्षकवृंद, पालक आणि नागरिकांची मोठ्या संख्येने उपस्थिती होती. उपस्थित मान्यवरांनी तरुणांनी समाजहितासाठी पुढाकार घेत शिक्षण, आरोग्य आणि पर्यावरण संवर्धनासाठी योगदान देणे ही काळाची गरज असल्याचे मत व्यक्त केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.