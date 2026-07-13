सोलापूर

Solapur: गौडगाव (बु) येथे विदयार्थ्यांना वॉटर बॉटल, वॉटर प्युरिफायरचे लोकार्पण, १०० वृक्षांचे वृक्षारोपण

Water Bottles Distributed to Students at Gaudgaon School: अक्कलकोट तालुक्यातील गौडगाव (बु.) येथील जिल्हा परिषद शाळेत विद्यार्थ्यांना ३०० वॉटर बॉटलचे वाटप, वॉटर प्युरिफायरचे लोकार्पण आणि १०० वृक्षांचे वृक्षारोपण करण्यात आले.
Solapur

Solapur

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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अक्कलकोट: गौडगाव (बु.) येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक मराठी व कन्नड शाळेत विद्यार्थ्यांच्या आरोग्य, शिक्षण आणि पर्यावरण संवर्धनाला चालना देणारे विविध सामाजिक उपक्रम राबविण्यात आले.

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