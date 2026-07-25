Indurikar Maharaj Kirtan : "आज माणसापेक्षा पैशाला जास्त किंमत..."; अक्कलकोटमध्ये इंदुरीकर महाराजांनी समाजाच्या वास्तवतेवर ओढले सडेतोड आसूड

अक्कलकोट शहर : कर्माला माफी नाही. या कलियुगात संतांशिवाय माणूस सुखी होणार नाही. जगाला सुखी व्हायचे असेल, तर हरीनामाशिवाय पर्याय नाही. मीपणा आणि अहंकारामुळे माणसाच्या जीवनाचा अंत होतो. त्यापासून दूर राहिल्यास आनंद आणि समाधान (Gurupournima Mahotsav Akkalkot 2026) लाभते. आई-वडील आणि संत हेच जीवनातील खरे मार्गदर्शक असून, आजच्या युगात माणसापेक्षा पैशाला अधिक किंमत मिळत असल्याने माणुसकी हरवत चालली आहे, असे परखड प्रतिपादन राष्ट्रीय कीर्तनकार व धर्मप्रबोधनकार ह.भ.प. निवृत्ती महाराज देशमुख (इंदोरीकर) यांनी केले..आषाढी एकादशीच्या पूर्वसंध्येला श्री स्वामी समर्थ अन्नछत्र मंडळाच्या ३९ व्या वर्धापनदिन व गुरुपौर्णिमा महोत्सवानिमित्त आयोजित कीर्तन कार्यक्रमास श्रोत्यांची हाऊसफुल्ल गर्दी झाली होती. कीर्तन आणि प्रबोधनाने उपस्थित श्रोते भारावून गेले..न्यासाचे संस्थापक अध्यक्ष जनमेजयराजे विजयसिंहराजे भोसले यांच्या मार्गदर्शनाखाली व न्यासाचे कार्यकारी अध्यक्ष अमोलराजे जनमेजयराजे भोसले यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेल्या महोत्सवात शुक्रवारी ह.भ.प. निवृत्ती महाराज देशमुख (इंदोरीकर) यांच्या कीर्तनाने सहावे पुष्प गुंफले..कार्यक्रमाचे दीपप्रज्वलन ह.भ.प. निवृत्ती महाराज देशमुख (इंदोरीकर) व जनमेजयराजे विजयसिंहराजे भोसले यांच्या हस्ते झाले. याप्रसंगी निवृत्ती महाराजांचे स्वीय सहाय्यक ह.भ.प. रामायणाचार्य राजन महाराज काशीद (वैराग), ह.भ.प. रामेश्वर जाधव, ह.भ.प. भैरवनाथ महाराज जाधव (पंढरपूर), ह.भ.प. नामदेव घावटे (मृदंगाचार्य), गणेश पवार, मंगेश उपासे व माधवाचार्य महाराज (वैष्णव मठ, सोलापूर) उपस्थित होते..Ashadhi Ekadashi Mahapuja : '20 वर्षे एकही वारी चुकवली नाही...'; मुख्यमंत्री फडणवीसांसोबत शासकीय महापूजेचा कोणाला मिळाला मान? धाराशिवमधील शेतकरी दाम्पत्य आहे तरी कोण?.यावेळी ह.भ.प. निवृत्ती महाराज देशमुख (इंदोरीकर) व शिल्पकार प्रशांत खेडकर (पुणे) यांचा जनमेजयराजे विजयसिंहराजे भोसले यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला. कीर्तनात बोलताना इंदुरीकर महाराज यांनी आई-वडील, संत आणि भगवंतांशिवाय माणसाचे जीवन शून्य असल्याचे सांगत सध्याच्या विविध सामाजिक घडामोडींवर वृत्ती, वल्ली आणि कृती यांविषयी कलियुगातील दाखले देत सडेतोड विचार मांडले..यावेळी न्यासाच्या विश्वस्त अलकाताई जनमेजयराजे भोसले, अर्पिताराजे अमोलराजे भोसले, अनुयाताई संदीप फुगे, माजी नगराध्यक्षा अनिता खोबरे, स्वाती निकम, कु. तेजस्विनीराजे अमोलराजे भोसले, कु. स्वामिनीराजे अमोलराजे भोसले, संगीता भोसले, क्रांती वाकडे, दिव्या मोरे, कल्पना मोरे, अक्षता मोरे, अक्षता खोबरे, उपाध्यक्ष अभय खोबरे, सचिव शामराव मोरे, हर्षवर्धनराजे अमोलराजे भोसले आदी उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.