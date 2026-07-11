Akkalkot Bridge : पुलाची रुंदी 5.5 ऐवजी 9 मीटर करा! चेन्नई-सुरत ग्रीनफिल्ड महामार्गावर अपघाताचा धोका? अक्कलकोटच्या मुगळी ग्रामस्थांची जिल्हाधिकाऱ्यांकडे धाव

अक्कलकोट : चेन्नई ते सुरत या सहापदरी ग्रीनफिल्ड राष्ट्रीय महामार्गावरील संगोगी (बु.) ते मुगळी (ता. अक्कलकोट) या कायम वाहिवाटीच्या खडीकरण झालेल्या रस्त्यावर कि.मी. 540.086 येथे सुरू असलेल्या पुलाच्या बांधकामाच्या आराखड्यात तातडीने सुधारणा (Akkalkot Mugali bridge widening demand) करावी, विद्यमान पीएमजीएसवाय रस्ता कायम ठेवावा आणि प्रस्तावित पुलाची रुंदी सध्याच्या 5.5 मीटरऐवजी किमान 9 मीटर करण्यात यावी, अशी मागणी मुगळी ग्रामस्थांनी जिल्हाधिकारी व राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडे (NHAI) निवेदनाद्वारे केली असल्याची माहिती काशिनाथ रेऊर यांनी दिली..ग्रामस्थांनी दिलेल्या निवेदनात नमूद केले आहे की, सध्या सुरू असलेल्या पुलाच्या बांधकामामुळे विद्यमान रस्त्याच्या रचनेत मोठा बदल होत असून दोन्ही बाजूंना तीव्र व धोकादायक वळणे निर्माण होत आहेत. त्यामुळे ऊस वाहतूक करणारे ट्रॅक्टर-ट्रॉली, हार्वेस्टर, बोअरवेल यंत्रसामग्री, जड मालवाहू वाहने तसेच रुग्णवाहिका व अन्य आपत्कालीन सेवांच्या वाहनांच्या वाहतुकीत गंभीर अडथळे निर्माण होण्याची शक्यता आहे..परिणामी, भविष्यात अपघातांचा धोका वाढण्याची भीतीही ग्रामस्थांनी व्यक्त केली आहे. सध्या प्रस्तावित पुलाची रुंदी केवळ 5.5 मीटर असल्याने वाढत्या वाहतुकीच्या गरजा पूर्ण होणार नाहीत, असा मुद्दा ग्रामस्थांनी उपस्थित केला आहे. त्यामुळे दीर्घकालीन वाहतूक नियोजनाचा विचार करून पुलाची रुंदी किमान 9 मीटर करण्यात यावी, अशी प्रमुख मागणी करण्यात आली आहे..FDA Maharashtra Raid : तुकाराम मुंढेंचा दणका! महाराष्ट्रात पाकिस्तानी सौंदर्यप्रसाधनांवर FDA ची मोठी कारवाई, 90 लाखांचा साठा जप्त; पुणे, नांदेड, बीड, सोलापुरात छापे.याशिवाय, विद्यमान पीएमजीएसवाय रस्त्याला कोणताही धक्का न लावता पुलाचे बांधकाम करण्यात यावे, तसेच संबंधित विभागाने प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी करून ग्रामस्थांच्या उपस्थितीत योग्य तांत्रिक निर्णय घ्यावा, अशीही मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे..मुगळी परिसरातील नागरिकांच्या दैनंदिन वाहतुकीसह शेती, उद्योग आणि आपत्कालीन सेवांच्या दृष्टीने हा विषय अत्यंत महत्त्वाचा असल्याने प्रशासनाने ग्रामस्थांच्या मागणीचा गांभीर्याने विचार करून योग्य निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे..Satavali Fort : छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळातील 'या' ऐतिहासिक गढीचे बदलणार भाग्य! मिळणार राज्य संरक्षित स्मारकाचा दर्जा, पुरातत्त्व विभागाचं महत्त्वपूर्ण पाऊल."चेन्नई–सुरत महामार्गावरील सध्या सुरू असलेले पुलाचे काम मुगळी गावाच्या कायमस्वरूपी वाहतुकीच्या दृष्टीने गैरसोयीचे ठरत आहे. ऊस वाहतूक, बोअरवेल यंत्रसामग्री, हार्वेस्टर तसेच उंच आणि अवजड वाहनांच्या वाहतुकीस अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय महामार्ग विभागाने ग्रामस्थांच्या अडचणी लक्षात घेऊन पुलाची रुंदी वाढवून मागणीनुसार काम पूर्ण करावे."-काशिनाथ रेऊर, ग्रामस्थ, मुगळी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.