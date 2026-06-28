सोलापूर

Akkalkot FoodSafety: अक्कलकोटमध्ये गुटखा, अन्नभेसळ, अशुद्ध पाणी व निकृष्ट दूधविक्रीवर धडक कारवाईची नागरिकांची जोरदार मागणी

अक्कलकोटमध्ये गुटखा, भेसळयुक्त दूध-अन्नपदार्थ व अशुद्ध पाण्याविरोधात नागरिकांचा संताप; अन्न व औषध प्रशासनाकडून धडक, व्यापक कारवाईची जोरदार मागणी
FDA Action

Residents of Akkalkot demand strict action against illegal gutkha sales and food adulteration

ESakal

राजशेखर चौधरी
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जेऊर : अक्कलकोट शहर व तालुक्यात गुटखा विक्री, अन्नपदार्थांतील भेसळ, काही हॉटेल व खाद्यव्यवसायिकांकडून पुरविले जाणारे अशुद्ध पिण्याचे पाणी व खराब तेल वापरून पुरविले जाणारे अन्नपदार्थ तसेच काही ठराविक डेअरीतील दूध व दुग्धजन्य पदार्थांच्या गुणवत्तेबाबत वाढत्या तक्रारींच्या व तातडीने कारवाई व्हावी या नागरिकांच्या इच्छेच्या व चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर अन्न व औषध प्रशासन विभागाने व्यापक आणि धडक कारवाई हाती घ्यावी, अशी जोरदार मागणी नागरिकांतून होत आहे.राज्यात गुटखा बंदी लागू असतानाही काही ठिकाणी गुटख्याची विक्री आणि साठेबाजी सुरू असल्याचे बोलले जात आहे. विशेषतः तरुण वर्गामध्ये वाढत चाललेल्या व्यसनाधीनतेमुळे पालक व सामाजिक संघटनांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. केवळ किरकोळ जप्ती किंवा अधूनमधून होणाऱ्या कारवाईवर न थांबता गुटखा पुरवठा साखळीवरच कठोर प्रहार करण्याची आवश्यकता व्यक्त होत आहे. कर्नाटकाच्या सीमावर्ती भागातून मोठ्या प्रमाणे चोरीने गुटखा अक्कलकोट तालुक्यात येत असल्याने आणि तरुणांची गुटख्याची व्यसन लक्षात ठेवून व्यापाऱ्यांनी एरवी वीस रुपयाला चार पुढ्या देणारे गुटखा आता चोरून 20 रुपयाला तीन या चढ्या भावाने विक्री करून समाजाला व्यसनाधीनते बरोबरच नफेखोरी करून त्यांना आर्थिक खाईत लोटत असल्याचे सध्याचे चित्र दिसत आहे.

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