Solapur: शेतमालकाच्या मुलाने केला मजुराच्या ३५ वर्षीय पत्नीचा जीव घेतला, भरदुपारी डोक्यात घातली गोळी; संशयित जेरबंद

अकलूज: चौंडेश्वरवाडी (ता. माळशिरस) येथे शेतमालकाच्या मुलाने सोमवारी भरदुपारी शेतात निघालेल्या शेतमजुराच्या ३५ वर्षीय पत्नीचा डोक्यात गोळी घालून खून केला आहे. या प्रकरणी मृत महिलेच्या पतीने अकलूज पोलिसांत फिर्याद दिली. त्यावरून सचिन जगन्नाथ देशमुख याच्याविरुद्ध अकलूज पोलिसांत खूनासह ॲट्रॉसिटीचा गुन्हा दाखल झाला आहे. पळून जात असताना पोलिसांनी त्याला अटक केली..चौंडेश्वरवाडी येथील जगन्नाथ देशमुख यांच्या शेतात फिर्यादी विजय साठे (वय ४०) हे पत्नी उषा व मुलगा तुषार यांच्यासह १० वर्षांपासून शेतमजूर म्हणून काम करतात. सोमवारी (ता. ६) सकाळी साडेनऊच्या सुमारास ते नेहमीप्रमाणे घरातील कामे आटोपून शेतात गेले होते. त्यावेळी पत्नी उषा कामे करत घरातच थांबली होती. शेतमालकाचा मोठा मुलगा सचिन देशमुख, शेतमजूर रतन व सागर शेतात होते. सागर डाळिंबावर फवारणी करत होता, सचिन देशमुख बांधावरील झाडाखाली बसला होता. दुपारी एकच्या सुमारास उषा डाळिंबाच्या शेताकडे येत होत्या. दुपारी सव्वाएकच्या सुमारास अचानक बार उडल्यासारखा आवाज झाला. त्याचवेळी उषा यांचाही ओरडल्याचाही आवाज आला..Solapur: लोणावळ्यात दरड कोसळली; सोलापूरच्या रेल्वे प्रवाशांचे हाल; सिद्धेश्वर, इंटरसिटी, वंदे भारतसह अनेक गाड्यांवर परिणाम.उषा यांचे पती आणि रतन व सागर हे बागेतून पळत आले. त्यावेळी रामभाऊ लावंड यांच्या पडीक मोकळ्या जागेत उषा जमिनीवर रक्ताच्या थारोळ्यात पडल्या होत्या. तेथेच शेजारी सचिन देशमुख हातात पिस्तूल घेऊन उभा होता. सचिनला त्याने केलेल्या कृत्याबद्दल जाब विचारला, पण तो गुपचूप निघून गेला. त्यानंतर शेतमालकाचा नातू शिव देशमुख चारचाकी घेऊन त्याठिकाणी आला. सर्वांनी उषाला गाडीत घालून खासगी रुग्णालयात नेले. पण, पत्नी उषाचा उपचारापूर्वीच मृत्यू झाल्याचे डॉक्टरांनी सांगितले. सचिन देशमुखने अज्ञात कारणावरून पत्नी उषाच्या डोक्यात गोळी घालून ठार मारल्याची फिर्याद मृताचे पती विजय साठे यांनी अकलुज पोलिसांत दिली. त्यावरून सचिन देशमुखविरुद्ध गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे..Premium|Warkari tradition legacy : धाकटी पंढरी घडवणारे संत माणकोजी महाराज; भक्तीचा प्रेरणादायी वारसा.वडिलांची पिस्तूल घेऊन गुन्हासचिन देशमुख याचे वडील जगन्नाथ देशमुख यांच्याकडे परवानाधारक बंदुक आहे. सचिनने आज उषाला संपवायचेच ठरविले होते. त्यामुळे तो वडिलांची बंदुक घेऊनच आला होता. पोलिसांनी रात्री उशिरा त्याची वैद्यकीय तपासणी करून त्याला अटक केली. त्याने शेतमजुराच्या पत्नीला ठार का मारले, याचा तपास पोलिस उपअधीक्षक संतोष वाळके करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.