Mangalwedha News : ऐन दुष्काळात गांधी जयंतीपासून रोजगार सेवकांचे कामबंद आंदोलन

मंगळवेढा - देशभरात 11 वर्षे सुरू असलेली मनरेगा योजनेचे नाव बदलून व्ही. बी. जी. रामजी योजना केली. मात्र, या योजनेतील अडथळे अजून संपले नसतानाच ग्रामरोजगार सेवकासाठी मानधनाची अंमलबजावणी करण्याऐवजी नव्याने काढण्यात आलेल्या शासन निर्णयातील अटीवरून राज्यभरात संतापाची लाट उमटल्याने 2 ऑक्टोंबर पासून काम बंद आंदोलन सुरू करण्यात आले..1 जुलैपासून नव्याने सुरू केलेल्या योजनेत अजूनही भूमिहीन व लाभार्थी नसलेल्या मजुरांना या योजनेत घरकूलावर काम मिळत नाही. त्यात पाऊस लांबल्याने रोजगाराची मागणी होत असतानाच राज्यभरातील 27 हजाराहून अधिक रोजगार सहाय्यकासाठी पारित केलेल्या शासन निर्णयामध्ये अनेक जाचक अटी लावल्या. 2024 च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी रोजगारसेवकाना दरमहा आठ हजार रुपये मानधन देण्याची घोषणा तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली..मात्र, 2024 नंतर कालपर्यंत राज्य सरकारने चालढकल करत नव्याने शासन निर्णय प्रसिद्ध केला. यामधील अटी पाहता ही योजना या सरकारला राज्यात राबवायची आहे की गुडाळायची आहे. यावरून प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. सरकार एका सहाय्यकाला महिना 8000 देण्याच्या घोषणेची अंमलबजावणी करण्यासाठी वर्षाला 6000 मनुष्यदिन निर्मितीची अपेक्षा केली..म्हणजे दिवसाला सरासरी 20 मजूर लावून काम काढणे. 3000 मनुष्यदिन पहिल्या 6 महिन्यातच पूर्ण केले नाही. तर थेट नोकरीवरून काढून टाकण्यांची धमकी या GR मध्ये दिली. ज्या दोन महिन्यात रोहयोची कामे बंद असतात, त्या काळात सहाय्यकाला 2500 रुपयाचे नियोजित केले. त्याने E-KYC, जॉब कार्ड पडताळणी, रजिस्टर अपडेट अशी सर्व कार्यालयीन कामे करायची, पण मानधन मात्र निम्यापेक्षाही कमी केली..सहाय्यकांची निवड दरवर्षी 15 ऑगस्टला करून 31 जुलैला संपवली जाणार आहे. म्हणजे 12 महिन्यांचीही नोकरीची शाश्वती नाही. सरपंच किंवा ग्रामसेवकांने तक्रार केली तर थेट सेवा समाप्ती नमूद केली. परंतु राज्यभरातील रोषानंतर हा शासन निर्णय तहकूब केला असला तरी मूळ प्रश्न तसाच राहिल्याने कामबंद आंदोलन सुरू करण्यात आले..३ आक्टोंबर २०२४ च्या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करून त्या निर्णयापासून आजपर्यंत थकीत मानधन अदा करण्यात यावे. ग्रामरोजगार सहाय्यकांना कामयस्वरुपी सेवासंरक्षण देण्यात यावे, ग्रामरोजगार सहाय्यकांना मिळणारे मानधन थेट त्यांच्या वैयक्तीक बँक खात्यावर देण्यात यावे, ग्रामरोजगार सहाय्यकांना सुरक्षाकवच म्हणून सेवासुरक्षा व विमा लागू करण्यात यावा.ग्रामरोजगार सहाय्यकांना अर्धवेळ स्वरुपाचे न ठेवता पुर्णवेळ करण्यात यावे. वैयक्तीक कामे व सार्वजनीक कामांची NMMS हजेरी घेण्याची अट शिथील करण्यात यावे. या मागणीवरून काम बंद आंदोलन पुकारले.- सुनिल शिंदे, तालुकाध्यक्ष रोजगारसेवक संघटना.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.