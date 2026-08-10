‘सिव्हिल’मधून दिलेली आणखी १७ दिव्यांग प्रमाणपत्रे बोगस! वैद्यकीय तपासणीशिवाय दिली प्रमाणपत्रे; सोलापूर क्राईम ब्रॅंचकडून कागदपत्रांची पडताळणी, ७ जणांचा जामीन फेटाळला

सोलापूर : सोलापूरच्या शासकीय सर्वोपचार रुग्णालयातून ८ जणांनी बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्रे काढल्याची बाब समोर आली आहे. याशिवाय आणखी १७ प्रमाणपत्रे संशयास्पद आढळली असून त्या व्यक्तींची मूळ कागदपत्रे पडताळली जात आहेत. या सर्वांना वैद्यकीय तपासणीशिवाय प्रमाणपत्रे देण्यात आली असून सोलापूर शहर गुन्हे शाखा अधिक तपास करीत आहेत.
दीड वर्षांत सोलापूरच्या श्री छत्रपती शिवाजी महाराज शासकीय सर्वोपचार रुग्णालयातून तीन हजार ७१४ दिव्यांग प्रमाणपत्रे वितरित झाली आहेत. या काळात रुग्णालयात निवासी वैद्यकीय अधिकारी म्हणून संशयित आरोपी कनाके कार्यरत होता. बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्रांच्या शोधासाठी अधिष्ठाता डॉ. ऋत्विक जयकर यांनी त्रिस्तरीय समिती नेमली आहे. या समितीला आणखी चार प्रमाणपत्रे संशयास्पद आढळली असून सोमवारी (ता. १०) त्याची माहिती शहर गुन्हे शाखेला देण्यात आली आहे.
दुसरीकडे अटकेतील संशयितांनी परजिल्ह्यातील आणखी १३ जणांना सोलापूरच्या ‘सिव्हिल’मधून बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्रे काढून दिल्याचा संशय पोलिसांना आहे. त्याअनुषंगाने तपास अधिकाऱ्यांनी त्रिस्तरीय समितीकडे या १३ जणांची कागदपत्रे मागितली आहेत. आतापर्यंतच्या तपासात २५ जणांना दिव्यांग नसताना देखील दिव्यांग प्रमाणपत्रे दिल्याचे समोर आले आहे. अधिक तपास सहायक पोलिस निरीक्षक शैलेश खेडकर यांच्या नेतृत्वातील पथक करीत आहेत.
संशयितांचा जामीन नाकारला, अन्...
दिव्यांग प्रमाणपत्र बोगस काढणारा, काढून देणारे आणि मध्यस्थी करणारे एजंट, अशा आठ जणांना शहर गुन्हे शाखेने अटक केली आहे. यात राजेश भाऊसाहेब जाधव, महेश दिनकर बारगजे, राजेश उमाकांत ढवण, विजय बाबासाहेब गर्जे (चौघेही रा. अहिल्यानगर) व अरुण रामदास शिंपी (रा. नाशिक) या परजिल्ह्यातील लोकांचा समावेश आहे. तर यांना सोलापुरातील शासकीय सर्वोपचार रुग्णालयातील वसीम शौकत खान, सागर गोविंद रजपूत व तत्कालीन निवासी वैद्यकीय अधिकारी डॉ. सतीश भाऊराव कनाके यांचाही समावेश आहे. यातील शिंपी याच्या जामीन अर्जावर सुनावणी झाली नसून बाकीच्या सात जणांचा जामीन न्यायालयाने फेटाळला आहे.
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