Madha News : अपना अपना सावंत परिवार, आता हमारा सावंत परिवार; प्रा. शिवाजी व प्रा. तानाजी सावंत यांच्यातील दुरावा मिटला

माढा - माढा तालुक्याच्या, जिल्ह्याचे व राज्याच्या राजकारणामध्ये सक्रिय असलेल्या माढा तालुक्यातील वाकाव येथील सावंत परिवाराचे मनोमिलन झाले असून अपना अपना सावंत परिवार आत हमारा सावंत परिवार झाला आहे. राजवी ऍग्रो प्रायव्हेट लिमिटेडचे अध्यक्ष प्रा. शिवाजी सावंत यांनी मूळ शिवसेनेच्या माध्यमातून प्रतिकूल परिस्थितीत राजकीय वाटचाल सुरू केली. स्वतःची व स्वतःच्या घराण्याची कोणतीही राजकीय पार्श्वभूमी नसताना राजकारणातील एक प्रमुख घराणे म्हणून प्रा. शिवाजी सावंत यांच्या प्रयत्नामुळे सावंत कुटुंबाची ओळख निर्माण झाली. यावर माजी मंत्री प्रा. तानाजी सावंत यांनी कळस चढवत राज्यात कॅबिनेट मंत्री म्हणून काम पाहिले..यामुळे माढा तालुका व सोलापूर जिल्ह्याचे राजकारण करणारे सावंत कुटुंबीय हे राज्याच्या राजकारणात सक्रिय व प्रमुख राजकीय घराणे म्हणून पुढे आले. भैरवनाथ शुगर व जेएसपीएम या माध्यमातून साखर कारखानदारी आणि शिक्षण क्षेत्रामध्ये सावंत कुटुंबियांचा संपूर्ण राज्यात दबदबा निर्माण झाला. पाच सावंत बंधू व त्यांची अकरा मुले या सर्व संस्थांचा कारभार पाहू लागली होती. राज्याच्या राजकारणातील एकत्र कुटुंबातील मोठे घराणे म्हणून सावंत घराणे पुढे आले..कुटुंबातील राजकारणाच्या उत्कर्षाच्या उंबरठ्यावरच असताना प्रा. शिवाजी सावंत व प्रा. तानाजी सावंत यांच्यात मतभेद निर्माण झाले. या मतभेदाची नेमकी कारणे समजू शकली नसली तरी भैरवनाथ शुगरचे विभाजन करून माढा तालुक्यातील राजीव व करमाळा तालुक्यातील शिवगिरी हे दोन कारखाने स्वतंत्र झाले.काही वेळा या दोन्ही प्राध्यापक बंधूंच्या बोलण्यातून त्यांच्यातले मतभेद हे जाहीरपणे माध्यमांपर्यंत आले. पुढे पृथ्वीराज सावंत यांनी भाजपमधून जिल्हा परिषदेची निवडणूक जिंकली. चुलते शिवसेना शिंदे गटात तर पुतण्या भाजपमध्ये अशी राजकीय विभागणीही मतभेदाच्या पार्श्वभूमीवर झालेली दिसून आली..मात्र मंगळवारी (ता. ६) समाज माध्यमांवर प्रा. शिवाजी सावंत व प्रा. तानाजी सावंत तसेच प्रा. शिवाजी सावंत यांचे पुत्र जिल्हा परिषद सदस्य पृथ्वीराज सावंत व वाकवचे माजी सरपंच ऋतुराज सावंत यांची माजी मंत्री प्रा. तानाजीराव सावंत यांच्या बरोबरची छायाचित्रे मोठ्या प्रमाणावरती व्हायरल झाली. त्यामुळे राज्याच्या राजकारणात सक्रिय असलेल्या या मोठ्या सावंत घराण्याची मतभेद बाजूला होऊन हे सावंत घराणे पुन्हा पूर्वीप्रमाणे एकत्र आल्याचे दिसून येते..राजकारणात व कुटुंबात महत्वपूर्ण भूमिका घेणाऱ्या प्रा. शिवाजी सावंत व प्रा. तानाजी सावंत या दोन्ही बंधूंचे मनोमिलन झालेले आहे ही गोष्ट कुटुंबियांचा तसेच त्यांच्या समर्थकांचा उत्साह वाढवणारी आहे. आता सावंत कुटुंबीय पुन्हा एकदा एकत्र आले आहेत. कौटुंबिक वादामध्ये वेगवेगळ्या झालेल्या राजकीय वाटा कोणत्या टप्प्यावर जुळून येणार हे पहाणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.