सोलापूर

Illegal Sand Transport: अरळीत अवैध वाळू-मुरूम वाहतूक; विना नंबर ट्रॅक्टरच्या बेफाम वेगाने बालकांच्या जीवितास गंभीर धोका

अरळीतील भिमा नदीपात्रातून सुरू असलेल्या अवैध वाळू-मुरूम वाहतुकीमुळे गावातील चिमुकल्यांच्या जीवितास गंभीर धोका; विना नंबर प्लेट ट्रॅक्टर्सच्या बेफाम वेगाकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष
Villagers have demanded strict action after CCTV footage allegedly captured a tractor speeding through the village.

Villagers have demanded strict action after CCTV footage allegedly captured a tractor speeding through the village.

Sakal

हुकूम मुलाणी ​
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मंगळवेढा : तालुक्यातील भीमा नदीकाठी असलेल्या अरळी गावात अवैव मुरूम व वाळू वाहतूक करणाऱ्या ट्रॅक्टर पासून गावातील बालकाच्या जिवितास धोका निर्माण झाला असून याकडे महसूल प्रशासनाचे सोयीस्करित्या दुर्लक्ष होत आहे.

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