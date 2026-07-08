Illegal Sand Transport: अरळीत अवैध वाळू-मुरूम वाहतूक; विना नंबर ट्रॅक्टरच्या बेफाम वेगाने बालकांच्या जीवितास गंभीर धोका

मंगळवेढा : तालुक्यातील भीमा नदीकाठी असलेल्या अरळी गावात अवैव मुरूम व वाळू वाहतूक करणाऱ्या ट्रॅक्टर पासून गावातील बालकाच्या जिवितास धोका निर्माण झाला असून याकडे महसूल प्रशासनाचे सोयीस्करित्या दुर्लक्ष होत आहे..भिमा नदी पात्रात उजनीतून पाणी सोडण्यास विलंब झाल्याने पात्रात पाण्याचा अभाव असल्याने नदीपात्र कोरडे पडले. शिवाय पावसाने ओढ दिल्यामुळे नदीपात्रात असलेल्या वाळूचा उपसा मोठ्या प्रमाणात विना क्रमांकाच्या वाहनातून मोठ्या प्रमाणात असून ही वाहने आरळी गावातून भरधाव कारवाईच्या व अधिक पैसे मिळवण्याच्या दृष्टिने वेगाने जात असून गावात असणाऱ्या लहान मुलांच्या जीवनात या निमित्ताने धोका निर्माण झाला.या वाहतुकीसाठी वापरण्यात येणाऱ्या बहुतांश ट्रॅक्टर्सना नंबर प्लेट्सच नाहीत. आरटीओ आणि पोलिसांचे कोणतेही भय नसलेले हे चालक गावातून अत्यंत वेगाने आणि बेजबाबदारपणे गाड्या पळवतात. खेळणारी लहान मुले किंवा पादचाऱ्यांच्या जिवाची पर्वा न करता सुरू असलेल्या या सुसाट वाहतुकीमुळे येथे रोजच अपघाताचे सावट निर्माण झाले.दरम्यान भरधाव वेगाची घटना सीसीटीव्हीत कैद झाली. देव तारी त्यास कोण मारी या युक्तीप्रमाणे चिमुकल्या मेहविश या बालिकेच्या प्रसंगावधानाने मृत्यूपासून बचावली. व्हायरल सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये या ट्रॅक्टर चालकांचा बेजबाबदारपणा आता उघड झाला असून सीसीटीव्ही पुराव्याने या विना नंबर प्लेटच्या बेकायदेशीर ट्रॅक्टर्सवर पोलीस, आरटीओ आणि महसूल विभागाने सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे तात्काळ कडक कारवाई करावी, अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा अरळी गावातील नागरिकांनी दिला..अरळीत विना नंबर प्लेटची वाहने, बेकायदेशीर वाळू चोरी, मुरूम चोरी व जीवघेणी वाहतूक करणाऱ्यांवर प्रशासनाने तात्काळ कठोर कारवाई करावी. निष्पाप नागरिकांच्या जीवाशी खेळ करणाऱ्यांना कोणतीही माफी मिळता कामा नये. भविष्यात अशी घटना पुन्हा घडू नये, यासाठी पोलीस, आरटीओ व महसूल विभागाने संयुक्तपणे त्वरित आणि प्रभावी कारवाई करावी.अमर सोमगोंडे ,माजी तालुकाध्यक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.