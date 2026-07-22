सोलापूर

Aashadhi Ekadashi Celebration: आषाढी एकादशीला माढा विठ्ठलमय: पहाटे महापूजा, पालखी नगरप्रदक्षिणेत हरिनामाच्या गजरात भक्तिरसाची उधळण

आषाढी एकादशीच्या निमित्ताने माढ्यातील ऐतिहासिक श्री विठ्ठल मंदिर भक्तिरसाने ओथंबणार; पहाटे महापूजा, काकड आरती, पालखी नगरप्रदक्षिणा आणि हरिनामाच्या गजरात संपूर्ण माढानगरी विठ्ठलमय होणार
Thousands of devotees are expected to participate in the religious celebrations, with special arrangements for devotees including community fasting meals.

Thousands of devotees are expected to participate in the religious celebrations, with special arrangements for devotees including community fasting meals.

Sakal

किरण चव्हाण
Updated on

माढा : आषाढी एकादशीच्या मंगलमय पर्वानिमित्त माढा येथील कसबा पेठेतील ऐतिहासिक श्री विठ्ठल मंदिर भक्तिरसाने न्हाऊन निघणार असून शनिवारी (ता. २५) पहाटे चार वाजता श्री विठ्ठल-रुक्मिणीची विधिवत महापूजा होणार आहे. पहाटेच्या काकड आरतीपासून सुरू होणाऱ्या या सोहळ्यात विठ्ठलनामाच्या गजरात भाविकांना भक्तीचा अनोखा अनुभव घेता येणार आहे.

Loading content, please wait...
ashadhi wari
ashadhi ekadashi wari
Ashadhi Ekadashi
Ashadhi Wari
Ashadhi Wari preparations
Ashadhi Ekadashi preparations
Ashadh first day weather Solapur