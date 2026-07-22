Aashadhi Ekadashi Celebration: आषाढी एकादशीला माढा विठ्ठलमय: पहाटे महापूजा, पालखी नगरप्रदक्षिणेत हरिनामाच्या गजरात भक्तिरसाची उधळण

माढा : आषाढी एकादशीच्या मंगलमय पर्वानिमित्त माढा येथील कसबा पेठेतील ऐतिहासिक श्री विठ्ठल मंदिर भक्तिरसाने न्हाऊन निघणार असून शनिवारी (ता. २५) पहाटे चार वाजता श्री विठ्ठल-रुक्मिणीची विधिवत महापूजा होणार आहे. पहाटेच्या काकड आरतीपासून सुरू होणाऱ्या या सोहळ्यात विठ्ठलनामाच्या गजरात भाविकांना भक्तीचा अनोखा अनुभव घेता येणार आहे..यंदा रंगरंगोटी केलेल्या मंदिराच्या शिखरासह संपूर्ण मंदिर आकर्षक विद्युत रोषणाईने सजविण्यात आले असून गाभाऱ्यात सुगंधी फुलांची देखणी आरास करण्यात येत आहे. नगराध्यक्षा मीनल साठे व दादासाहेब साठे, गुरूराज कानडे व भाग्यश्री कानडे, उपनगराध्यक्षा कल्पना जगदाळे तसेच उपस्थित भाविकांच्या हस्ते महापूजा संपन्न होणार असल्याची माहिती मंदिराचे पुजारी बापू कुंभेजकर यांनी दिली..सकाळी ९ वाजता शहरातील विविध मंदिरांतील भजनी मंडळांच्या सहभागाने श्री विठ्ठलाची पालखी नगरप्रदक्षिणेसाठी मार्गस्थ होणार आहे. टाळ-मृदंगाच्या गजरात, हरिनामाच्या अखंड घोषात आणि वारकरी संप्रदायाच्या पारंपरिक भक्तिभावात संपूर्ण माढानगरी विठ्ठलमय होणार आहे..माढयातील ऐतिहासिक श्री विठ्ठल मंदिर हे अनेक भाविकांचे श्रद्धास्थान आहे. पंढरपूरातील श्री विठ्ठलाचे दर्शन घेतल्यानंतर राज्याच्या विविध भागांतून येणारे अनेक वारकरी परतीच्या प्रवासात माढयातील श्री विठ्ठलाचे दर्शन घेऊन आपल्या वारीची सांगता करतात..आषाढी एकादशीनिमित्त जगदंबा बहुउद्देशीय संस्था, नगरपंचायत, विविध सेवाभावी संस्था, सामाजिक संघटना तसेच राजकीय पक्षांच्या वतीने भाविकांसाठी फराळाची व्यवस्था करण्यात येणार असून त्यासाठीची तयारी पूर्णत्वास आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.