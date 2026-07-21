Gajanan Maharaj Palkhi : माचणूरमध्ये गजानन महाराज पालखीचे पावसात आगमन; दर्शनासाठी गर्दी

मंगळवेढा - शिस्तबद्ध पालखी सोहळा म्हणून ओळख असलेल्या श्री संत गजानन महाराजाच्या पालखीचे तीर्थक्षेत्र माचणूर येथे सायंकाळी पावसात आगमन झाले. त्यानंतर दर्शनासाठी परिसरातील भाविकांनी मोठ्या प्रमाणात गर्दी केली..विदर्भातील सर्वात मोठी पालखी सोहळा असलेल्या संत गजानन महाराजाच्या पंढरपूर पालखी पायी वारीचे यंदा 57 वे वर्ष आहे. श्री च्या मुर्तीला तहसिलदार मदन जाधव, गटविकास अधिकारी डॉ. जास्मिन शेख यांच्या हस्ते पुष्पहार अर्पण करुन प्रशासनाच्या स्वागत करण्यात आले.याप्रसंगी सभापती दिपाली ताड, जि. प. सदस्या करुणा शिवशरण, प्रदीप खांडेकर, सोमनाथ आवताडे, पंचायत समिती सदस्य विनायक यादव, जयश्री कवचाळे, पोलीस निरीक्षक दत्तात्रय बोरीगिड्डे, माचणूरच्या सरपंच दिपाली कलुबर्मे, उपसरपंच नितीन पाटील, मंडलाधिकारी धनंजय इंगवले, सह पोलीस, आरोग्य, वीज वितरणचे कर्मचारी यांच्यासह पंचक्रोशीतील मोठ्या संख्येने भाविक यावेळी उपस्थित होते..आषाढी वारीच्या पार्श्वभूमीवर तीर्थक्षेत्र पंढरपूरकडे विठूरायाचा गजर करत निघालेल्या श्री संत गजानन महाराज पालखीचे मंगळवारी सायंकाळी माचणूर येथील भीमा नदीच्या तीरावर आगमन होताच प्रशासनाच्यावतीने स्वागत करण्यात आले. या दिंडीमध्ये जवळपास 700 वारकर्यांचा ताफा व एक अश्व सामील होते. ही पालखी दि. 21 जून रोजी शेगाव येथून निघून 9 जिल्ह्यातून दि. 21 जुलै रोजी मंगळवेढा तालुक्यात प्रवेश केला..वारकर्यांच्या सेवेसाठी बोराळे प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील कर्मचार्यांनी जलशुध्दीकरण, अॅम्ब्युलन्स उपलब्ध करुन ठेवली. वारकर्यांना डासाचा उपद्रव होवू नये याची काळजी घेत माचणूर व ब्रम्हपुरी या दोन्ही गावांनी धुर फवारणी तसेच रस्त्याच्या कडेला पावडर टाकली. पालखीच्या आगमन प्रसंगी माचणूर, ब्रम्हपुरी, रहाटेवाडी, तसेच पंचक्रोशीतील भाविकांनी दर्शनासाठी गर्दी केली. सायंकाळी श्री ची पालखी तीर्थक्षेत्र श्री सिध्देश्वर मंदिरात मुक्कामी विसावली..भाविकांकडून सिद्धेश्वर नगरीत जल्लोषात स्वागत करण्यात आले.महामार्ग लगत असणाऱ्या मुख्य प्रवेशद्वारापासून ते मंदिरापर्यंत जाणाऱ्या प्रमुख रस्त्यावर आकर्षक रांगोळी व गुलाब पाकळ्यांची पायघड्या करीत गजानन महाराज पालखीतील वारकऱ्यांचे या परिसरात आहे. ग्रामस्थ आणि अतिशय उत्साही वातावरणात स्वागत करण्यात आले..त्यानंतर पालखीचे सिद्धेश्वर मंदिर परिसरात प्रवेश करतात वाढी आवाजातील जयघोष ,टाळ मृदंगाच्या गजरात तितक्या तन्मयतेने पडणाऱ्या पकवाजावरच्या थापा व टाळ्यांच्या कडकडाटात सबंध हा परिसर भक्तीमय वातावरणात हरिनामाच्या गजरात दुमदुमून गेला. सकाळी सुर्योदयानंतर ती मंगळवेढ्याकडे मार्गस्थ होणार आहे. सकाळी 11 वाजता बोराळे नाक्यावर मंगळवेढा नगरपरिषदेच्यातीने श्रीच्या पालखीचे स्वागत केले जाणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.