सोलापूर

Gajanan Maharaj Palkhi : माचणूरमध्ये गजानन महाराज पालखीचे पावसात आगमन; दर्शनासाठी गर्दी

शिस्तबद्ध पालखी सोहळा म्हणून ओळख असलेल्या श्री संत गजानन महाराजाच्या पालखीचे तीर्थक्षेत्र माचणूर येथे सायंकाळी पावसात आगमन झाले.
Gajanan maharaj Palkhi

Gajanan maharaj Palkhi

sakal

हुकूम मुलाणी ​
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मंगळवेढा - शिस्तबद्ध पालखी सोहळा म्हणून ओळख असलेल्या श्री संत गजानन महाराजाच्या पालखीचे तीर्थक्षेत्र माचणूर येथे सायंकाळी पावसात आगमन झाले. त्यानंतर दर्शनासाठी परिसरातील भाविकांनी मोठ्या प्रमाणात गर्दी केली.

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