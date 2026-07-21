सोलापूर

Mohol News : सुखकर वारीसाठी मोहोळ तालुका पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत पाच ठिकाणी 'मार्गदर्शक पोलीस पॉईंट'; प्रत्येक पॉईंटवर लावले नकाशे

आषाढी वारीसाठी पंढरपूरला जाणाऱ्या वारकऱ्यांची वारी सुखकर व्हावी या पार्श्वभूमीवर मोहोळ पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत पाच ठिकाणी 'मार्गदर्शक पोलीस पॉईंट' तैनात केले आहेत.
Guide Maps in Mohol

Guide Maps in Mohol

sakal

राजकुमार शहा
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मोहोळ - आषाढी वारीसाठी पंढरपूरला जाणाऱ्या वारकऱ्यांची वारी सुखकर व्हावी या पार्श्वभूमीवर मोहोळ पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत पाच ठिकाणी 'मार्गदर्शक पोलीस पॉईंट' तैनात केले असून, प्रत्येक पॉईंट वर दोन पोलीस कर्मचारी व दोन होमगार्ड यांच्यासह मार्गदर्शक नकाशे लावण्यात आल्याची माहिती मोहोळ पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक दीपक पाटील यांनी दिली. दरम्यान पंढरपूर कडे जाणारी जड वाहतूक पूर्णपणे बंद करण्यात आली आहे.

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