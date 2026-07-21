Mohol News : सुखकर वारीसाठी मोहोळ तालुका पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत पाच ठिकाणी 'मार्गदर्शक पोलीस पॉईंट'; प्रत्येक पॉईंटवर लावले नकाशे

मोहोळ - आषाढी वारीसाठी पंढरपूरला जाणाऱ्या वारकऱ्यांची वारी सुखकर व्हावी या पार्श्वभूमीवर मोहोळ पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत पाच ठिकाणी 'मार्गदर्शक पोलीस पॉईंट' तैनात केले असून, प्रत्येक पॉईंट वर दोन पोलीस कर्मचारी व दोन होमगार्ड यांच्यासह मार्गदर्शक नकाशे लावण्यात आल्याची माहिती मोहोळ पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक दीपक पाटील यांनी दिली. दरम्यान पंढरपूर कडे जाणारी जड वाहतूक पूर्णपणे बंद करण्यात आली आहे. .चालू वर्षी मराठवाडा व परिसरात मोठ्या प्रमाणावर पाऊस झाला आहे. त्या परिसरातील शेतकऱ्यांच्या पेरण्या बऱ्यापैकी उरकल्या आहेत. त्यामुळे शेतकरी निवांत झाला आहे. आषाढी वारीला इतर अन्य वाऱ्या पेक्षा विशेष महत्त्व आहे. जे वारकरी अन्य वारीसाठी येत नाहीत ते हमखास या आषाढी वारीसाठी आवर्जून येतात. चालू वर्षी वारी साठी ज्यादा वारकरी येणार हे गृहीत धरून मोहोळ पोलिसांनी अचूक पोलीस बंदोबस्ताचे नियोजन केले आहे. प्रत्येक पोलीस पॉईंट वर मार्गदर्शक नकाशे लावले आहेत. मोहोळ तालुक्यात मोहोळ शहरातील उड्डाणपूल, शेटफळ, पेनुर, टाकळी सिकंदर या ठिकाणी पोलीस पॉईंट लावण्यात आले आहेत..मोहोळ शहरातून लातूर, धाराशिव आदी परिसरातून वारकरी पंढरपूरला जातात. नवीन झालेल्या राष्ट्रीय व पालखी महामार्गा मुळे वारकऱ्यांची संभ्रावस्था होऊ नये यासाठी शहरातील उड्डाणपुला खाली कायम पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. वारकऱ्यांना अडचण येऊ नये यासाठी पोलीस गस्ती पथक कार्यरत असणार आहे. तसेच जागोजागी बॅरिकेटिंग ही करण्यात आले आहे..कामती पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत कुरूल या ठिकाणी पोलीस पॉईंट लावण्यात आला आहे. मंगळवेढ्या वरून येणारी जड वाहतूक वळवून की कामती व मोहोळ मार्गे राष्ट्रीय महामार्गा कडे वळविली असल्याचे कामती पोलीस ठाण्याचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक बसवेश्वर जकीकोरे यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.