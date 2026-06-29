सोलापूर

Solapur: आषाढीसाठी १० जुलैपासून व्हीआयपी दर्शन बंद, मंदिर परिसरात ‘नो व्हेईकल झोन’; स्वच्छता, आरोग्य, वाहतूक सुविधांवर भर

VIP Darshan to Remain Closed From July 10: आषाढी वारीनिमित्त १० जुलैपासून पंढरपूरमध्ये व्हीआयपी दर्शन बंद ठेवण्यात येणार असून मंदिर परिसरात ‘नो व्हेईकल झोन’ लागू होणार आहे.
Solapur

Solapur

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पंढरपूर: आषाढी एकादशी सोहळ्यानिमित्त श्री विठ्ठल-रुक्मिणीच्या दर्शनासाठी येणाऱ्या लाखो वारकरी व भाविकांना कमी वेळेत, सुलभ दर्शन मिळावे यासाठी १० जुलैपासून व्हीआयपी दर्शन बंद ठेवण्यात येणार असून, मंदिर परिसरात ‘नो व्हेईकल झोन’ लागू केला जाणार आहे. ही माहिती राज्याचे ग्रामविकास व पंचायत राजमंत्री तथा पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांनी दिली.

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