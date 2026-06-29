Solapur: आषाढीसाठी १० जुलैपासून व्हीआयपी दर्शन बंद, मंदिर परिसरात ‘नो व्हेईकल झोन’; स्वच्छता, आरोग्य, वाहतूक सुविधांवर भर

पंढरपूर: आषाढी एकादशी सोहळ्यानिमित्त श्री विठ्ठल-रुक्मिणीच्या दर्शनासाठी येणाऱ्या लाखो वारकरी व भाविकांना कमी वेळेत, सुलभ दर्शन मिळावे यासाठी १० जुलैपासून व्हीआयपी दर्शन बंद ठेवण्यात येणार असून, मंदिर परिसरात ‘नो व्हेईकल झोन’ लागू केला जाणार आहे. ही माहिती राज्याचे ग्रामविकास व पंचायत राजमंत्री तथा पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांनी दिली..पालकमंत्री गोरे म्हणाले, मागील वर्षी व्हीआयपी दर्शन बंद केल्यामुळे वारकरी-भाविकांच्या दर्शनासाठी लागणारा वेळ किमान पाच ते सहा तासांनी कमी झाला होता. तसेच ‘नो व्हेईकल झोन’मुळे मंदिर प्रदक्षिणा, दर्शन व्यवस्था आणि गर्दीचे नियोजन अधिक सुलभ झाले. त्यामुळे यंदाही १० जुलैपासून या दोन्ही निर्णयांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना प्रशासनाला देण्यात आल्या आहेत. वारीपूर्वी आठ दिवस नागरी भागात नगरपरिषद आणि ग्रामीण भागात जिल्हा परिषदेमार्फत विशेष स्वच्छता मोहीम राबविण्याचे निर्देश देण्यात आले..Dharashiv: भाविकाकडूनच आधी सुरक्षारक्षकांना धक्काबुक्की, तुळजाभवानी मंदिर संस्थानचे स्पष्टीकरण.पंढरपूर शहर, वाखरी पालखी तळ, ६५ एकर परिसर आणि वाळवंट येथे कायमस्वरूपी व तात्पुरत्या शौचालयांची स्वच्छता, महिला स्नानगृहे, हिरकणी कक्ष, पुरेसे सफाई कर्मचारी, तसेच शौचालय परिसरात मुरमीकरण व काँक्रिटीकरण करण्यावर भर देण्यात आला. सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि पंढरपूर नगरपरिषद यांनी समन्वयाने शहरातील खड्डे दुरुस्त करून मंजूर रस्त्यांची कामे वेळेत पूर्ण करावीत. आवश्यक निधीची मागणी तातडीने सादर केल्यास तो उपलब्ध करून दिला जाईल, असेही गोरे यांनी स्पष्ट केले..पालखी मार्गावरील प्रत्येक मुक्काम व विसावा ठिकाणी शौचालये दोन दिवस आधी उपलब्ध करून देण्यासाठी सोलापूर, सातारा आणि पुणे जिल्हा परिषदांनी समन्वय राखण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या. याशिवाय पालखी मार्गालगतच्या उघड्या विहिरींना सात ते आठ फूट उंच मजबूत बॅरिकेडिंग करणे, चंद्रभागा नदीपात्रातील मोठे खड्डे जेसीबीच्या साह्याने भरणे, तसेच आषाढी एकादशीपूर्वी पाच-सहा दिवस नदीत पाणी पोहोचेल, यासाठी धरणातून विसर्गाचे नियोजन करण्याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्वतंत्र बैठक घ्यावी, असे निर्देश देण्यात आले..Vat Purnima : आज वटपौर्णिमा; सकाळी ६ ते १०.३० हा पूजेसाठी उत्तम कालावधी, दुपारी १२.०८ ते १२.५९ या वेळेतही करता येईल पूजा; भद्रा काळ वर्ज्य नाही.वारकरी-भाविकांसाठी पालखी मार्ग, पंढरपूर शहर व पालखी तळ येथे मोठ्या अक्षरातील दिशादर्शक फलक उभारणे, आरोग्य विभागाने तिन्ही जिल्ह्यांना औषधांचा मुबलक पुरवठा करून पालख्यांसोबत आरोग्य पथके तैनात करणे, तसेच वीज वितरण कंपनीने २४ तास मनुष्यबळ उपलब्ध ठेवण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या. मुख्यमंत्री आरोग्य रथ (मेडिकल ऑन व्हील) व मुख्यमंत्री वारकरी सेवा सुविधा केंद्रामध्ये सर्व सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे निर्देशही पालकमंत्री गोरे यांनी दिले..प्रशासनाला प्रमुख सूचनाशौचालये, महिला स्नानगृहे, हिरकणी कक्ष व स्वच्छतेची काटेकोर व्यवस्थापालखी मार्गावर शौचालये, दिशादर्शक फलक व आरोग्य पथकेचंद्रभागेत पाणी, नदीपात्रातील खड्डे भरणे व विहिरींना बॅरिकेडिंगवाखरी-केबीपी कॉलेज रस्ता, स्वच्छता, वृक्षारोपण व प्रकाशव्यवस्था पूर्ण वीजपुरवठामुख्यमंत्री आरोग्य रथ आणि वारकरी सेवा सुविधा केंद्र २४ तास कार्यरत ठेवण्याचे नियोजन.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.