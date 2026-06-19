Madha News : श्नी संत मुक्ताबाई पालखी सोहळ्याचे आषाढावारीसाठी २४ जूनला मुक्ताईनगरमधून प्रस्थान; माढयात २०‌ जुलैला तर पंढरपूरात २२ जुलैला

माढा - श्री संत मुक्ताबाई संस्थान श्री क्षेत्र मुक्ताईनगर (जि. जळगाव) यांच्यावतीने यंदाचा आषाढीवारी पालखी सोहळा २४ जून रोजी सकाळी दहा वाजता मुक्ताईनगर जुने मंदिरातून पालखीचे प्रस्थान होणार आहे..२९ दिवसांचा मुक्काम व सहाशे किलोमीटरच्या प्रवासानंतर २२ जुलै श्री क्षेत्र पंढरपूर येथे श्नी संत मुक्ताबाई पालखी सोहळ्याचे आगमन होईल. पालखी सोहळ्याचे यंदाचे ३१८ वे वर्ष आहे. माढयात २० जुलैला पालखी सोहळा मुक्तामी असणार आहे.हा पालखी सोहळा जळगाव, बुलढाणा, जालना, बीड, धाराशिव आणि सोलापूर या सहा जिल्ह्यांतून मार्गक्रमण करते..श्नी. संत मुक्ताबाई पालखी सोहळ्याची तारखांसह मुक्कामाची ठिकाणे पुढीलप्रमाणे आहेत -२५ जून - दसरखेड२६ जून - मलकापूर२७ जून - मोताळा२८ जून - बुलढाणा२९ जून - येळगाव३० जून - चिखली१ जुलै - भरोसा फाटा२ जुलै - देऊळगाव मही३ जुलै - देऊळगाव राजा४ जुलै - जालना कन्हैयानगर५ जुलै - काजळा फाटा६ जुलै - अंबड७ जुलै - वडीगोद्री८ जुलै - गेवराई९ जुलै - पाडळरिंगी१० जुलै - नामलगाव फाटा११ जुलै - बीड बाळीवेस हनुमान मंदिर१२ जुलै - बीड बालाजी मंदिर१३ जुलै - पाली१४ जुलै - वानगाव फाटा१५ जुलै - पारगाव सोनाई मंगल कार्यालय१६ जुलै - वाकवड१७ जुलै - भूम१८ जुलै - जवळा१९ जुलै - शेंद्री२० जुलै - माढा२१ जुलै - आष्टी२२ जुलै - श्नी पंढरपूर श्नी संत मुक्ताबाई मठ दत्त घाट पंढरपूर येथे मुक्कामी असणार आहे..श्नी संत २२ जुलैला मुक्ताबाई यांचे आजेगुरू श्नी संत नामदेव महाराज पालखी सोहळा भेट विसावा दुपारी चार वाजता, तर तर श्नी संत मुक्ताबाई पादुकांचे चंद्रभागा स्नान, व पंढरपूर प्रवेश मुक्ताबाई मठ दत्त घाट येथे होणार आहे. २४ जुलैला श्नी संत निवृत्ती, श्नी संत ज्ञानदेव, श्नी संत सोपान, श्नी संत एकनाथ, श्नी संत नामदेव, श्नी संत तुकाराम पालखी सोहळा भेटीसाठी वाखरी येथे श्नी संत मुक्ताबाई सोहळा सकाळी अकरा वाजता निघणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.