Aashti Lift Irrigation: आष्टी उपसा सिंचन योजना टप्पा ३ : ३९०० हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली, अनगरसह १० गावांत हरितक्रांतीची तयारी

मोहोळ : मोहोळ तालुक्यातील अनगर व परिसरातील 10 गावातील शेतकऱ्यांच्या जीवनात हरितक्रांती घडविणाऱ्या आष्टी उपसा सिंचन योजना टप्पा क्रमांक-3 (अनगर व दहा गावे पाणीपुरवठा योजना) या योजनेच्या आरंभ प्रक्रियेस सुरुवात झाली असून, नुकतेच 117 कोटी 76 लाख रुपयांची प्राथमिक स्वरूपाची निविदा निर्णय प्रक्रियेत आली आहे. येत्या 25 तारखेस ही निविदा उघडली जाणार आहे. या योजने मुळे अनगर व परिसरातील दहा गावांचे 3 हजार 900 हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली येणार असल्याची माहिती माजी आमदार राजन पाटील यांनी दिली. .अनगर आणि परिसर हा कायम दुष्काळी भाग. पावसाळ्यात ही या गावातील नागरिकांना पिण्याच्या पाण्यासाठी संघर्ष करावा लागतो, बागायत करणे तर लांबच. या परिसरातील जमिनी काळया कसदार असून, केवळ पाणी नसल्याने त्या पावसाळ्याच्या जीवावरच बागायती कराव्या लागतात. हीच अडचण ओळखून माजी आमदार पाटील यांनी अनगर व दहा गावे पाणीपुरवठा योजनेचा प्रस्ताव तयार केला. माजी उपमुख्यमंत्री स्व.अजित पवार यांच्याकडे त्यावेळी जलसंपदा खाते असल्याने तो प्रस्ताव त्यांच्या विभागाकडे मंजुरीसाठी दाखल करण्यात आला होता. त्याच वेळी मोहोळ विधान सभेच्या निवडणुकीची धामधूम सुरू होती. माजी आमदार पाटील व माजी आमदार यशवंत माने यांनी पाठपुरावा करून स्व.अजित पवार यांच्याकडून त्यांच्या दालनात रातोरात मंजुरी घेतली. दरम्यान निवडणुकी कांही कालावधी नंतर माजी आमदार पाटील व माजी आमदार माने यांनी भाजपात प्रवेश केला. दरम्यान अगोदर पासुनच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या कडे माजी आमदार पाटील यांनी पाठपुरावा केला होता. त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी माजी आमदार पाटील यांना ही योजना कार्यान्वित करण्यासाठी लागणाऱ्या निधीची तरतूद करण्याचा विश्वास दिला होता. यापूर्वी या योजनेचा सर्वे झाला असून, सर्वेसाठी त्यावेळी 95 लाख रुपये मंजूर करण्यात आले होते..या संदर्भात या योजनेचे नियंत्रक तथा जलसंपदा विभागाचे सहाय्यक अभियंता सचिन मनोळी यांनी दिलेल्या माहिती नुसार, ही मूळ योजना 140 कोटी रुपयांची आहे. या योजनेच्या माध्यमातून अनगर व परिसरातील दहा गावातील 3 हजार 900 हेक्टर क्षेत्र ओलिता खाली येणार आहे..दृष्टिक्षेपात योजनामूळ योजना- 140 कोटी रुपयेपंपगृह- 12 कोटी 94 लाखउर्ध्वगामी नलिका-15 कोटी 82 लाख अनगर व हिवरे वितरण व्यवस्था- 58 कोटीउजवा व डावा कालवा अस्तरीकरण- 43 कोटी 43 लाख यांत्रिकी व विद्युत कामे-10 कोटी भूसंपादन- दीड हेक्टर गुरुत्वीय नलिका लांबी-अनगर 9.62 किलोमीटर व हिवरे 10.11 किलोमीटर सिंचना खाली येणारे क्षेत्र- 3 हजार 900 हेक्टरलाभक्षेत्रातील गावे : अनगर, वाफळे, देवडी, हिवरे, चिखली, खंडोबाची वाडी, नालबंदवाडी, कुरणवाडी, वडाचीवाडी, कोंबडवाडीडावा कालवा- 23 किलोमीटरउजवा कालवा- 28 किलोमीटरयोजना पूर्ण होण्याचा कालावधी- 3 वर्ष योजनेचे उद्भव स्थळ- आष्टी उपसा सिंचन योजनेचा उजवा कालवावितरण कुंड- देवडी माळ.आष्टी उपसा सिंचन योजना टप्पा क्रमांक-3 या योजनेला मूर्त स्वरूप आणण्याचे काम स्व. उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण पाटील यांचे मोठे योगदान आहे. मोहोळ तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या जीवनातील दुष्काळ कायम स्वरूपी हटणार आहे.राजन पाटील, माजी आमदारही योजना लवकरात लवकर कार्यान्वित करून शेतकऱ्यांना त्याचा कसा फायदा होईल यासाठी आमचे वरिष्ठ अधिकारी व आम्ही प्रयत्नशील आहोत.निवीदा प्रक्रीया पुर्ण होताच प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होणार आहे. सचिन मनोळी, सहाय्यक अभियंता जलसंपदा विभाग.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.