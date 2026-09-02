Barshi C-Section Case: सिझेरियन शस्त्रक्रियेनंतर उपचारादरम्यान महिलेचा मृत्यू बार्शी शहरातील डॉक्टराविरोधात गुन्हा दाखल; निष्काळजीपणा केल्याचा आरोप

बार्शी: बार्शीतील बगले चाळ येथील सोनम उमेश महानवर यांचा प्रसूतीदरम्यान झालेल्या सिझेरियन शस्त्रक्रियेनंतर उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. या प्रकरणी पती उमेश हरीभाऊ महानवर यांनी डॉ. रविकिरण भोसले यांच्याविरोधात बार्शी शहर पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली असून गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. डॉक्टरांच्या निष्काळजीपणामुळे पत्नीचा मृत्यू झाल्याचा आरोप फिर्यादीत करण्यात आला आहे. .फिर्यादीनुसार, १ जानेवारी २०२४ रोजी रात्री सोनम यांना दुसऱ्या प्रसूतीसाठी परांडा रस्त्यावरील भोसले हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले होते. यापूर्वी सिझेरियन झालेले असल्याने डॉक्टरांनी पुन्हा सिझेरियन करण्याचा निर्णय घेतला. रात्री साडेदहा वाजण्याच्या सुमारास शस्त्रक्रियेनंतर मुलाचा जन्म झाला..OBC Creamy Layer : केंद्र सरकारला झटका ! ओबीसी क्रिमी लेयरवर सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय; UPSC सह १८ राज्यांतील भरतीवर परिणाम?.मात्र, त्यानंतर सोनम यांची प्रकृती बिघडू लागली. प्रसूतीच्या दुसऱ्या दिवशी, २ जानेवारी रोजी लघवी होत नसल्याने त्यांना पुढील उपचारासाठी शैलजा हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले. प्रकृती गंभीर असल्याने त्याच दिवशी रात्री त्यांना सोलापूर येथील आधार हॉस्पिटलमध्ये हलविण्यात आले. उपचार सुरू असताना ७ जानेवारी २०२४ रोजी त्यांचा मृत्यू झाला..या प्रकरणी समितीच्या निष्कर्षानुसार संबंधित डॉक्टरांकडून उपचारादरम्यान वैद्यकीय निष्काळजीपणा झाल्याचे दिसून येत असल्याचे फिर्यादीत नमूद आहे. या अहवालाच्या आधारे उमेश महानवर यांनी मंगळवारी डॉ. भोसले यांच्याविरोधात बार्शी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली..होलसेल बदलामागचं लॉजिक काय? Shahid Afridi ने पाकिस्तान संघाचे वाभाडे काढले; म्हणाला, ट्वेंटी-२० तील खेळाडू कसोटी संघात....डॉक्टराकडे नव्हती आवश्यक पात्रता या प्रकरणाची वैद्यकीय चौकशी करण्यात आली. तक्रारीनुसार, सोलापूर येथील छत्रपती शिवाजी महाराज सर्वोपचार रुग्णालयातील समितीच्या अहवालात संबंधित डॉक्टरांकडे ॲलोपॅथिक पद्धतीने रिपीट सिझेरियन करण्यासाठी आवश्यक पात्रता नसल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. तसेच शस्त्रक्रियेदरम्यान व त्यानंतर मोठ्या प्रमाणात अंतर्गत रक्तस्त्राव झाल्याचे आणि उपचारातील त्रुटींमुळे गंभीर वैद्यकीय गुंतागुंत निर्माण झाल्याचे समितीने नमूद केल्याचा तक्रारीत म्हटले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.