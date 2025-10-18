सोलापूर

Barshi Crime : "संबंध ठेवले नाही तर गुन्हा दाखल करीन"; विवाहित शेतकऱ्याला ब्लॅकमेल करणाऱ्या महिलेवर अखेर गुन्हा दाखल!

Farmer Suicide : बडकलगाव (ता. बार्शी) येथे प्रेमसंबंधांतून पैसे आणि शरीरसंबंधांसाठी ब्लॅकमेल केल्याच्या त्रासाला कंटाळून विवाहित शेतकऱ्याने आत्महत्या केल्याप्रकरणी एका विवाहित महिलेवर गुन्हा दाखल.
बार्शी : खडकलगाव(ता.बार्शी)येथे शेतामध्ये रोजदारीवर येत असलेल्या महिलेशी प्रेमसंबध जुळले वारंवार पैसे दिले पैसे दिले नाही तर वाद घालत,तू संबंध ठेवले नाही तर पोलिसांत गुन्हा दाखल करीन अशा त्रासाला कंटाळून विवाहित शेतकऱ्याने गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याप्रकरणी महिलेवर बार्शी तालुका पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे.

